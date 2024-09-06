UEFA Uluslar Ligi'ne 0-0'la Başladık: A Milli Futbol Takımı Galler Deplasmanından 1 Puanla Dönüyor
UEFA Uluslar Ligi'ne 0-0'la Başladık: A Milli Futbol Takımı Galler Deplasmanından 1 Puanla Dönüyor
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin 1'inci haftasında A Milli Futbol Takımı, Birleşik Krallık'a bağlı Galler ile karşı karşıya geldi, maç Cardiff City Stadyumu'nda yoğun bir yağmur altında oynandı.
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A Milli Futbol Takımı maça şu 11'le çıktı: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız.
Dakikalar 29'u gösterdiğinde Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Bu pozisyona yapılan itirazlar sonuç getirmedi.
Bu pozisyondan 8 dakika sonra rakip takımdan Sorba Thomas, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı ve aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak gol, ofsayt kararı nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
İlk yarıda baskın olan taraf Galler olsa da her iki takımdan da gol sesi çıkmadı ve böylelikle ilk yarı 0-0 sona erdi.
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51'inci dakikada Barış Alper Yılmaz, 55'inci dakikada ise ceza sahasında topla buluşan Brennan Johnson gole yaklaştı ancak skoru değiştiren golü her iki isim de atamadı.
62'nci dakikada rakibine faul yapan Barış Alper Yılmaz, 29'uncu dakikada da sarı kart gördüğü için ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve milliler sahada 10 kişi kaldı.
90 dakika üzerine eklenen 8 dakikalık uzatmanın sonunda gol sesi çıkmayınca maç başladığı gibi 0-0 bitti ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
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Barış Alper nasıl gerçek sarışın değilse o kadar da 9 numarayı giyecek santrafor değildir. Nerde forvet. 5li defans forvetsiz bi diziliş. çöp montella
Ruh yok ruh
rezalet otesi,milyon yurolar cepte.