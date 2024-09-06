Ferhat'ın Şirin İçin Dağları Deldiği Gibi En Az 30 Yıl Boyunca Tek Başına Tünel Kazdı!

Adı William 'Burro' Henry Schmidt'ti. Tıpkı Ferhat'ın Şirin için dağları delişi gibi ya da Özlem Tekin'in 'Dağları Deldim' şarkısındaki cesur duruşu gibi muazzam bir kararlılıkla, 30 küsür yıl boyunca ABD'nin batısındaki Kaliforniya eyaletindeki Mojave Çölü'nde bir dağa tünel kazdı. Çeyrek asırı devirdi ama inadından vazgeçmedi!

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