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Ferhat'ın Şirin İçin Dağları Deldiği Gibi En Az 30 Yıl Boyunca Tek Başına Tünel Kazdı!

Ferhat'ın Şirin İçin Dağları Deldiği Gibi En Az 30 Yıl Boyunca Tek Başına Tünel Kazdı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 22:58

Adı William 'Burro' Henry Schmidt'ti. Tıpkı Ferhat'ın Şirin için dağları delişi gibi ya da Özlem Tekin'in 'Dağları Deldim' şarkısındaki cesur duruşu gibi muazzam bir kararlılıkla, 30 küsür yıl boyunca ABD'nin batısındaki Kaliforniya eyaletindeki Mojave Çölü'nde bir dağa tünel kazdı. Çeyrek asırı devirdi ama inadından vazgeçmedi!

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Ne bir aşk ne de bir isyan... Schmidt'in yıllarca bir dağı kazmasının ardında bu türden bir ipucu yok. Sadece elimizde önemli bir done var, o da onun fena halde takıntılı bir adam olması!

Ne bir aşk ne de bir isyan... Schmidt'in yıllarca bir dağı kazmasının ardında bu türden bir ipucu yok. Sadece elimizde önemli bir done var, o da onun fena halde takıntılı bir adam olması!

Hırslı bir karaktere sahip milyonlarca kişi varken hiçbiri bir dağı kazmıyor, peki neden Schmidt böylesine çılgınca bir şeyi yaptı ve hayatını bu eyleme adadı?

Hırslı bir karaktere sahip milyonlarca kişi varken hiçbiri bir dağı kazmıyor, peki neden Schmidt böylesine çılgınca bir şeyi yaptı ve hayatını bu eyleme adadı?

Şimdi biraz geçmişe dönelim. 1871'de dünyaya geldi, 6 kardeşi vardı ama tüm kardeşlerini tüberkülöz sebebiyle kaybetti.

Şimdi biraz geçmişe dönelim. 1871'de dünyaya geldi, 6 kardeşi vardı ama tüm kardeşlerini tüberkülöz sebebiyle kaybetti.

Memleketinden ayrılıp Kaliforniya'ya gitti ve sonra geri dönüp tünel kazmaya başladı. Üstelik hiçbir madencilik eğitimi olmadan yaptı bunu, hem de yıllarca!

Memleketinden ayrılıp Kaliforniya'ya gitti ve sonra geri dönüp tünel kazmaya başladı. Üstelik hiçbir madencilik eğitimi olmadan yaptı bunu, hem de yıllarca!

Bazı iddialara göre amacı altın bulmaktı. Bir kazma ve kürekle işe girişen Schmidt, kayalarla gece gündüz demeden mücadele etti. Yaptığı şey insan gücü ve sabrına oldukça aykırıydı. 30 yılı aşkın bir sürede ortalama 1 kilometre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir tünel inşa etti.

Bazı iddialara göre amacı altın bulmaktı. Bir kazma ve kürekle işe girişen Schmidt, kayalarla gece gündüz demeden mücadele etti. Yaptığı şey insan gücü ve sabrına oldukça aykırıydı. 30 yılı aşkın bir sürede ortalama 1 kilometre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir tünel inşa etti.
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Tünelin yakınlarına inşa ettiği kulübede yaşamını yapayalnız sürdürdü. 6 Ocak 1954'te 82 yaşındayken hayatını kaybetti. Bugün bile tüneli neden kazdığı bilinmiyor ama adını sadece ABD'liler değil tüm dünya biliyor!

Tünelin yakınlarına inşa ettiği kulübede yaşamını yapayalnız sürdürdü. 6 Ocak 1954'te 82 yaşındayken hayatını kaybetti. Bugün bile tüneli neden kazdığı bilinmiyor ama adını sadece ABD'liler değil tüm dünya biliyor!

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