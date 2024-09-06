"İlluminati Geri Dön, Müzik Sektörü Bitti": 2010'ların Pop Şarkılarını Mumla Arayanlar İsyanda!
"İlluminati Geri Dön, Müzik Sektörü Bitti": 2010'ların Pop Şarkılarını Mumla Arayanlar İsyanda!
Rihanna'dan Beyonce'ye Lady Gaga'dan Katy Perry'e birçok yıldız -tamam Riri yani Rihanna hariç- müzik yapmaya, üretmeye devam ediyor. Ancak hiçbirinin şarkıları şöyle 2000'ler sonu 2010'lar başı kadar öyle çılgınlar gibi tutmuyor. X kullanıcıları ise bu durumun sorumlusunun espriyle karışık 'İlluminati' olduğunu iddia ediyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2000'ler sonu 2010'lar başı özellikle kadın vokallerin pop şarkıları ortalığı kasıp kavuruyordu. Rihanna her yıl albüm çıkartıyordu, Lady Gaga ve Katy Perry yeni patlamıştı, Beyonce ise yaldır yaldır Grammy'ler peşindeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşadıkları spiritüel uyanışlarını göz kavramıyla açıklayan bu yabancı popçularımız kliplerinde sık sık göz işaretine yer vermişti.
Sadece klipler değil aynı zamanda fotoğraf çekimlerinde de göz sembolü sıklıkla karşımıza çıkıyordu. Ama sonra ne oldu, rap aldı başını gitti, popçular unutuldu!
Ünlü yıldızlar yollarına devam etseler de eskisi kadar üretme heveslisi değiller. İşte bu duruma Türk müzik dinleyicileri X platformunda adeta isyan etti!
"Anneannemi, dedemi alın da İlluminati'yi geri verin" çağrısı yapan bir kullanıcı dahi çıktı! Tabii espri bunlar, maksat pop müziğin tekrar ortalığı kasıp kavurması.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o yorumlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın