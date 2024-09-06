"İlluminati Geri Dön, Müzik Sektörü Bitti": 2010'ların Pop Şarkılarını Mumla Arayanlar İsyanda!

Rihanna'dan Beyonce'ye Lady Gaga'dan Katy Perry'e birçok yıldız -tamam Riri yani Rihanna hariç- müzik yapmaya, üretmeye devam ediyor. Ancak hiçbirinin şarkıları şöyle 2000'ler sonu 2010'lar başı kadar öyle çılgınlar gibi tutmuyor. X kullanıcıları ise bu durumun sorumlusunun espriyle karışık 'İlluminati' olduğunu iddia ediyor!