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Sezgin Baran Korkmaz, Eski CIA Başkanı Woolsey ile Galatasaray Tesislerinde Tanıştığını Anlattı

Sezgin Baran Korkmaz, Eski CIA Başkanı Woolsey ile Galatasaray Tesislerinde Tanıştığını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 15:24

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Sezgin Baran Korkmaz, Fatih Altaylı’nın YouTube platformu üzerinden devam ettirdiği ‘Teke Tek’ adlı programına konuk oldu. Program yaklaşık üç saat sürdü ve kesitleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmaya başladı. O kesitlerden biri de Korkmaz’ın eski CIA Başkanı Woolsey ile tanışma hikayesiydi.

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Altaylı, Korkmaz’ın Woolsey ile uçtuğu iddialarını sorunca, Korkmaz doğruladı ve kendisiyle arkadaş olduğunu söyledi.

Altaylı, Korkmaz’ın Woolsey ile uçtuğu iddialarını sorunca, Korkmaz doğruladı ve kendisiyle arkadaş olduğunu söyledi.

Altaylı nereden tanıştıklarını sorunca ise Korkmaz, Florya’da yer alan Galatasaray tesislerinde tanıştıklarını dile getirdi.

Altaylı nereden tanıştıklarını sorunca ise Korkmaz, Florya’da yer alan Galatasaray tesislerinde tanıştıklarını dile getirdi.

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