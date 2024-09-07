Cristian Medina, Fenerbahçe'yi Wanda Nara'ya Sordu: Wanda'dan Fenerbahçe'ye Olumlu Referans
Cristian Medina, Fenerbahçe'yi Wanda Nara'ya Sordu: Wanda'dan Fenerbahçe'ye Olumlu Referans
Fenerbahçe uzun süredir Boca Juniors'ın genç yıldızı Cristian Medina transferi için şartları zorluyor. Fenerbahçe 15 Milyon Euro'ya çıksa da hem kulübü hem Medina halen ikna olmuş değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arjantin futbolunun son dönemde çıkardığı önemli potansiyellerden olduğu söylenen Medina, kariyeri için karar aşamasında. Ya sözleşme yenilemek ya da Boca'dan izin verilerek başka takıma satılmak istiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Medina için en ciddi teklif ise Fenerbahçe'den gelmiş durumda. Fenerbahçe, Boca'nın isteklerini yerine getirerek 15 milyon euro bandına çıkardı teklifini ve yanıt beklemeye başladı.
Cristian Medina da transfer ciddiye bindikten sonra Wanda Nara'ya ulaşarak Fenerbahçe ile ilgili bilgi aldı.
Ajansspor'un haberine göre Wanda Nara, Fenerbahçe için olumlu referans verdi. Galatasaraylı Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara hem Türkiye hem de Fenerbahçe konusunda Medina'ya detaylı bilgiler vererek ikna ettiği iddia edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın