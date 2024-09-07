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Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Mauro Icardi, İkinci Yılı İçin Paylaşım Yaptı

Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Mauro Icardi, İkinci Yılı İçin Paylaşım Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.09.2024 - 20:09

Galatasaray'ın göz bebeği olan Mauro Icardi, İstanbul'a adım atmasının üzerinden iki yıl geçmesi anısına bir paylaşım yaptı. İkinci yılını Instagram'dan kutlayan Icardi'den camiaya da önemli mesajlar geldi.

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Mauro Icardi, iki yıl önce İstanbul'a adım attı ve o günden beri Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu. Camiaya yaşattığı sevinçlerle taraftarın gözbebeği olan Icardi de taraftarı çok sevdi.

Mauro Icardi, iki yıl önce İstanbul'a adım attı ve o günden beri Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu. Camiaya yaşattığı sevinçlerle taraftarın gözbebeği olan Icardi de taraftarı çok sevdi.

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından adeta bu iki yılın muhasebesini de içeren camiaya da mesajlar veren bir paylaşım yaptı:

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından adeta bu iki yılın muhasebesini de içeren camiaya da mesajlar veren bir paylaşım yaptı:

'İki yıl önce, zorluklar ve belirsizliklerle ama aynı zamanda umut ve hayallerle dolu yeni bir maceraya başladık. Bugün geriye dönüp başardıklarımıza baktığımda, büyük bir minnettarlık duymaktan kendimi alamıyorum. Hepinizin desteği olmasaydı bu yolculuk aynı olmazdı.

Her çaba, her teşvik sözcüğü ve her küçük jest bu noktaya kadar gelmemizi mümkün kıldı. Sadece hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, aynı zamanda bir ekip ve birey olarak da büyüdük. Bu nedenle, bu yolculuğun bir parçası olan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu başarıda temel bir dayanak oldunuz.'

"Gelecek belirsizliğini koruyor" diyen Icardi, açıklamalarını şu sözlerle bitirdi:

"Gelecek belirsizliğini koruyor" diyen Icardi, açıklamalarını şu sözlerle bitirdi:

'Gelecek belirsizliğini koruyor, ancak sizin gibi insanlar yanımdayken önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum. Bağlılığınız ve tüm çabalarınız için tüm kalbimle teşekkür ederim.

2 yıldan beri Galatasaray denen bu büyük ailenin bir parçasıyım ve bu duyguyu sonsuza kadar dünyanın her köşesine taşıyacağım ve temsil edeceğim. Böylece küçük ve büyük 'Aslanlar' Türkiye'nin en iyi takımıyla gurur duyacaklar.'

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