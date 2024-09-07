Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Mauro Icardi, İkinci Yılı İçin Paylaşım Yaptı
Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Mauro Icardi, İkinci Yılı İçin Paylaşım Yaptı
Galatasaray'ın göz bebeği olan Mauro Icardi, İstanbul'a adım atmasının üzerinden iki yıl geçmesi anısına bir paylaşım yaptı. İkinci yılını Instagram'dan kutlayan Icardi'den camiaya da önemli mesajlar geldi.
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Mauro Icardi, iki yıl önce İstanbul'a adım attı ve o günden beri Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu. Camiaya yaşattığı sevinçlerle taraftarın gözbebeği olan Icardi de taraftarı çok sevdi.
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Mauro Icardi, sosyal medya hesabından adeta bu iki yılın muhasebesini de içeren camiaya da mesajlar veren bir paylaşım yaptı:
"Gelecek belirsizliğini koruyor" diyen Icardi, açıklamalarını şu sözlerle bitirdi:
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