Cübbeli Ahmet’e Saldırı: Küfür Edip Boğazını Sıkmışlar

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bugün bir dernekte yaptığı sohbet sonrasında saldırıya uğradı. İddiaya göre, saldırgan Cübbeli Ahmet’e küfür edip boğazını sıktıktan sonra korumalar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.