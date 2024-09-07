Cübbeli Ahmet’e Saldırı: Küfür Edip Boğazını Sıkmışlar
Cübbeli Ahmet’e Saldırı: Küfür Edip Boğazını Sıkmışlar
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bugün bir dernekte yaptığı sohbet sonrasında saldırıya uğradı. İddiaya göre, saldırgan Cübbeli Ahmet’e küfür edip boğazını sıktıktan sonra korumalar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmailağa Cemaati’nin önde gelenlerinden biriyken cemaatle ters düşen Cübbeli Ahmet, bugün saldırıya uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cübbeli Ahmet’in resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, bir dernekteki sohbet sonrasında bir kişi Cübbeli Ahmet’e küfür ederek boğazını sıkmaya çalışmış.
Korumaların müdahalesi sonrasında olay büyümeden engellenmiş ve saldırgan polise teslim edilmiş.
👇
Twitter'da PointerTR isimli hesap tarafından paylaşılan saldırının görüntüleri 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saldırının başka bir görüntüsü 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın