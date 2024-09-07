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Cübbeli Ahmet’e Saldırı: Küfür Edip Boğazını Sıkmışlar

Cübbeli Ahmet’e Saldırı: Küfür Edip Boğazını Sıkmışlar

Cübbeli Ahmet
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.09.2024 - 23:13

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bugün bir dernekte yaptığı sohbet sonrasında saldırıya uğradı. İddiaya göre, saldırgan Cübbeli Ahmet’e küfür edip boğazını sıktıktan sonra korumalar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İsmailağa Cemaati’nin önde gelenlerinden biriyken cemaatle ters düşen Cübbeli Ahmet, bugün saldırıya uğradı.

İsmailağa Cemaati’nin önde gelenlerinden biriyken cemaatle ters düşen Cübbeli Ahmet, bugün saldırıya uğradı.

Cübbeli Ahmet’in resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, bir dernekteki sohbet sonrasında bir kişi Cübbeli Ahmet’e küfür ederek boğazını sıkmaya çalışmış.

Cübbeli Ahmet’in resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, bir dernekteki sohbet sonrasında bir kişi Cübbeli Ahmet’e küfür ederek boğazını sıkmaya çalışmış.

Korumaların müdahalesi sonrasında olay büyümeden engellenmiş ve saldırgan polise teslim edilmiş.

Korumaların müdahalesi sonrasında olay büyümeden engellenmiş ve saldırgan polise teslim edilmiş.

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👇
twitter.com

Twitter'da PointerTR isimli hesap tarafından paylaşılan saldırının görüntüleri 👇

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Saldırının başka bir görüntüsü 👇

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