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Cübbeli Ahmet'in 'Selamlaşmak' ile İlgili Sözleri Yeniden Gündem Oldu: "Selam Vermek, Görüşebiliriz Demek"

Cübbeli Ahmet'in 'Selamlaşmak' ile İlgili Sözleri Yeniden Gündem Oldu: "Selam Vermek, Görüşebiliriz Demek"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 12:46

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor bildiğiniz üzere. Kendisinin 'selamlaşmak' üzerine söylediği sözler yeniden gündem oldu.

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Birine selam vermenin 'görüşebiliriz' anlamına geldiğini söyleyen Ünlü, selamlaşmanın sıkıntıya yol açacağını söyledi.

Birine selam vermenin 'görüşebiliriz' anlamına geldiğini söyleyen Ünlü, selamlaşmanın sıkıntıya yol açacağını söyledi.

Yaşlı kadınlara belki selam verileceğini ama yine de dikkatli olunması gerektiğini çünkü "Her düşenin bir kapanı olabileceğini" söyledi.

Yaşlı kadınlara belki selam verileceğini ama yine de dikkatli olunması gerektiğini çünkü "Her düşenin bir kapanı olabileceğini" söyledi.

İşte o sözler;

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garibann

camide toplanıp konuşulan konulara bak...

c.ysfalbs

milleti dinden imandan soğuttunuz be kardeşim heriflerin bütün fikirleri sürekli aynı yere çalışıyor

kunti

bunun fatih capa semtinde eskort ile görüntüsü yokmuydu ya