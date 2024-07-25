Cübbeli Ahmet'in 'Selamlaşmak' ile İlgili Sözleri Yeniden Gündem Oldu: "Selam Vermek, Görüşebiliriz Demek"

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor bildiğiniz üzere. Kendisinin 'selamlaşmak' üzerine söylediği sözler yeniden gündem oldu.
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Birine selam vermenin 'görüşebiliriz' anlamına geldiğini söyleyen Ünlü, selamlaşmanın sıkıntıya yol açacağını söyledi.
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Yaşlı kadınlara belki selam verileceğini ama yine de dikkatli olunması gerektiğini çünkü "Her düşenin bir kapanı olabileceğini" söyledi.
İşte o sözler;
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camide toplanıp konuşulan konulara bak...
milleti dinden imandan soğuttunuz be kardeşim heriflerin bütün fikirleri sürekli aynı yere çalışıyor
bunun fatih capa semtinde eskort ile görüntüsü yokmuydu ya