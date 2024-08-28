Cübbeli Ahmet Hoca Ezanın Okunma Biçimini Eleştirdi: "Uzun Hava Gibi Okunmaz, Günah"

Ekol TV'de konuk olduğu programda ezanın makamıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Cübbeli Ahmet Hoca 'Harfleri, kelimeleri bozulacak şekilde okumayı İslam caiz görmez. Bazı adamın ezanın hangi bölümünü okuduğunu anlamıyorum. O kadar uzatıyor ki, bunlar haram ya.' dedi.
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Ekol TV'de katıldığı 'Güncel Meseleler' programında Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan 'Cübbeli Ahmet' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, bir izleyiciden gelen 'ezan' sorusunu yanıtladı.
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Çoğu müezzinin makam bilmediğini söyleyen izleyici, "Ezanın şarkı makamında okuması caiz mi?" sorusunu yöneltti. Soruyu yanıtlayan Ünlü, "Harfleri, kelimeleri bozulacak şekilde okumayı İslam caiz görmez. Bazı adamın ezanın hangi bölümünü okuduğunu anlamıyorum. O kadar uzatıyor ki, bunlar haram ya." dedi. İşte o görüntüler; 🎥
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