Cübbeli Ahmet Hoca Ezanın Okunma Biçimini Eleştirdi: "Uzun Hava Gibi Okunmaz, Günah"

Ekol TV'de konuk olduğu programda ezanın makamıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Cübbeli Ahmet Hoca 'Harfleri, kelimeleri bozulacak şekilde okumayı İslam caiz görmez. Bazı adamın ezanın hangi bölümünü okuduğunu anlamıyorum. O kadar uzatıyor ki, bunlar haram ya.' dedi.