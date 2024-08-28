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Sean Paul'un 'Get Busy' Şarkısını Çalan Davul Zurna Ekibi Ortamı Hareketlendirdi

Sean Paul'un 'Get Busy' Şarkısını Çalan Davul Zurna Ekibi Ortamı Hareketlendirdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 08:56

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Dünyaca ünlü şarkıcı Sean Paul'un bir dönemi kasıp kavuran şarkısı 'Get Busy' ile doyasıya eğlenen davul zurna ekibinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Davullu zurnalı eğlence yapan erkeklerin, dünyaca ünlü şarkıcı Sean Paul'un 'Get Busy' şarkısıyla doyasıya eğlendiği anlar izleyenleri gülümsetti.

Davullu zurnalı eğlence yapan erkeklerin, dünyaca ünlü şarkıcı Sean Paul'un 'Get Busy' şarkısıyla doyasıya eğlendiği anlar izleyenleri gülümsetti.

Bir yandan oynayıp, bir yandan para atan ekibin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar; 🎥

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