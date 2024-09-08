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Müritlerin 'Şifa' Bulma Yöntemi Hayrete Düşürdü: Şeyhin Yaladığı Hurmayı Yediler

Müritlerin 'Şifa' Bulma Yöntemi Hayrete Düşürdü: Şeyhin Yaladığı Hurmayı Yediler

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.09.2024 - 16:45

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Yurt dışında çekildiği tahmin edilen görüntülerde, bir şeyhin etrafına toplanan müritler, şeyhin yaladığı hurmaları alarak yedi. Yapılan bu ilginç hareketin 'şifa' bulmak için olduğu iddia edildi.

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Türkiye ve dünyada farklı dinlere mensup binlerce tarikat bulunurken, bu toplulukların bazılarında ilginç gelenekler yer alabiliyor.

Türkiye ve dünyada farklı dinlere mensup binlerce tarikat bulunurken, bu toplulukların bazılarında ilginç gelenekler yer alabiliyor.

Bu tarikatlardan birisi de 'şifa' bulmak için akıl almaz bir yönteme imza atan topluluk oldu. Yurt dışında çekildiği tahmin edilen görüntülerde bir şeyh, yaladığı hurmaları müritlerine ikram etti.

Bu tarikatlardan birisi de 'şifa' bulmak için akıl almaz bir yönteme imza atan topluluk oldu. Yurt dışında çekildiği tahmin edilen görüntülerde bir şeyh, yaladığı hurmaları müritlerine ikram etti.

Şeyhten aldıkları hurmaları yiyen müritlerin görünyüsü sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar; 🎥 👇

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H.ibrehim

Muz yalayanları da gördük be 🤣 Bu nedir ki🤣🤣🤣

shizuka_

Bu beyinsizlere üzülüyorum aslında, tek yaptıkları tapınacak birini bulmak.. Bomboş hayatlarına böyle renk katıyorlar (:

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