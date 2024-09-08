Müritlerin 'Şifa' Bulma Yöntemi Hayrete Düşürdü: Şeyhin Yaladığı Hurmayı Yediler

Yurt dışında çekildiği tahmin edilen görüntülerde, bir şeyhin etrafına toplanan müritler, şeyhin yaladığı hurmaları alarak yedi. Yapılan bu ilginç hareketin 'şifa' bulmak için olduğu iddia edildi.
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Türkiye ve dünyada farklı dinlere mensup binlerce tarikat bulunurken, bu toplulukların bazılarında ilginç gelenekler yer alabiliyor.
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Bu tarikatlardan birisi de 'şifa' bulmak için akıl almaz bir yönteme imza atan topluluk oldu. Yurt dışında çekildiği tahmin edilen görüntülerde bir şeyh, yaladığı hurmaları müritlerine ikram etti.
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Muz yalayanları da gördük be 🤣 Bu nedir ki🤣🤣🤣
Bu beyinsizlere üzülüyorum aslında, tek yaptıkları tapınacak birini bulmak.. Bomboş hayatlarına böyle renk katıyorlar (:
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