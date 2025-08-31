onedio
Peyzaj Ne Demektir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

Kim Milyoner Olmak İster
31.08.2025 - 23:44

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 300 Bin TL değerindeki 'Peyzaj Ne Demektir?' sorusu geceye damga vurdu. Sosyal medyada merak edilen 'Peyzaj Ne Demektir?' sorusu araştırılmaya başladı.

İşte, 300 bin TL değerindeki sorunun cevabı...

Peyzaj Ne Demektir?

A) Yaşam Alanı

B) Çiçek Buketi

C) Kır Resmi

D) Bahçe Saksısı

Doğru Cevap: C (Kır Resmi)

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
