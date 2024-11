Pelin'in Seyir Defteri: Göz Kararı Mindfullness

Bir bitki çayı, bir tütsü ya da parfüm, alttan çalan bir müzik olabilir. Siz seçin. Ben mesela yaz kış pencereyi sonuna kadar açıp dışarıdan gelen havayı koklayarak yapıyorum sabah seanslarımı. Hava kokusu hatırlatıcılarımdan biri. Sonra aynı kalemden birkaç tane aldım. Çantalarımda taşıyorum ve ne zaman ihtiyaç duysam çıkarıp elime alıyorum. Sabahları günlüğüme yazı yazarken hissettiğim rahatlama duygusu hemen geri geliyor. Kalem de hatırlatıcılarımdan biri yani. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Hatırlatıcıları seçerken gün içerisinde de ulaşabileceğiniz şeylerden belirlemeye dikkat edin derim tabii ki.

Kısacası sevgili okuyucu meditasyon yapın tavsiyesini duyunca ensendeki tüyler ürperiyorsa, buna artık gerek yok. Süslü yoga matlarına, pahalı tütsülere, renkli taytlara ya da anlamını bilmediğin mantraları mırıldanmana falan da gerek yok… Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır hesabı bence her insanın da kendine has bir aydınlanma yöntemi vardır. Araştırırsa bulur. Zaten meditasyon durmak, demek. HİÇBİRŞEY YAPMADAN ve olan biten her şeye İZİN VEREREK durmak. Bazen çok sevdiğimiz bir işi yaparken zamanın nasıl geçtiğini fark edemeyiz ya. İşte o da bir meditasyon aslında. O işi yaparken o kadar o anda kalıyoruz ki zaman yok oluyor. Duruyoruz aslında.

Ben tüm bunlara bir de not almayı ve kendinle sohbeti de ekledim çünkü yazmanın çok iyi bir boşaltma şekli olduğundan eminim ve bugüne kadar en keyif aldığım sohbetleri yine kendimle yaptım. Sizlere şiddetle tavsiye edişim de bundan ve deneyeceklere şans diliyorum ve son kez yeniden söylüyorum: Endişe etmeyin delirmiyorsunuz aksine uyanıyorsunuz! Keyfini çıkarın.

