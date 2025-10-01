Partnerlerin Uyumadan Önce Kucaklaşması Stresi Nasıl Azaltıyor?

Bazı geceler uyumadan önce tek ihtiyacın olan şey birinin sıcacık kolu olabilir. Ama işin güzel tarafı şu: Bu sadece duygusal bir ihtiyaç değil, bilimsel bir karşılığı da var. Auburn Üniversitesi’nden iki akademisyen, çiftlerin yatmadan önceki sarılma alışkanlıklarını ve bunun psikolojik etkilerini araştırmış. Biz de bilimin ışığında bu sarılmaların etkisini ele almak istedik!