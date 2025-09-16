Partnerinle Bu Hafta Sonu Ne Yapmalısınız?
Hafta sonu, birlikte vakit geçirmek için partnerinle birbirinize ayırabileceğiniz en güzel zaman dilimlerinden biri. Ama her hafta sonu aynı rutin şeyleri yapmaktan dolayı sıkıldıysanız farklı seçenekler ilişkinize çok iyi gelebilir. Nasıl seçenekler derseniz, testi çözün!
1. Cinsiyetinizi seçin!
2. Birlikte bir günü nasıl başlatmak istersiniz?
3. Hafta sonu genelde nasıl kombinler tercih edersiniz?
4. Birlikte bir plan yaparken kararları nasıl alırsınız?
5. Partnerin ve senin için "anlamlı bir an" ne ifade ediyor?
6. Genellikle nasıl fotoğraf çekilirsiniz? En benzerini seç bakalım.
7. Peki, bütün hafta sonu internet yok desek...
8. Hafta sonu plan yaparken öncelikle neye dikkat edersiniz?
Baş başa piknik!
Spa günü!
Tiyatroya gidin!
Lunapark gecesi!
