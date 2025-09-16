onedio
Partnerinle Bu Hafta Sonu Ne Yapmalısınız?

Aslı Uysal
16.09.2025 - 23:03

Hafta sonu, birlikte vakit geçirmek için partnerinle birbirinize ayırabileceğiniz en güzel zaman dilimlerinden biri. Ama her hafta sonu aynı rutin şeyleri yapmaktan dolayı sıkıldıysanız farklı seçenekler ilişkinize çok iyi gelebilir. Nasıl seçenekler derseniz, testi çözün!

1. Cinsiyetinizi seçin!

2. Birlikte bir günü nasıl başlatmak istersiniz?

3. Hafta sonu genelde nasıl kombinler tercih edersiniz?

4. Birlikte bir plan yaparken kararları nasıl alırsınız?

5. Partnerin ve senin için "anlamlı bir an" ne ifade ediyor?

6. Genellikle nasıl fotoğraf çekilirsiniz? En benzerini seç bakalım.

7. Peki, bütün hafta sonu internet yok desek...

8. Hafta sonu plan yaparken öncelikle neye dikkat edersiniz?

Baş başa piknik!

Sizin  için hafta sonu vakit geçirmek demek, herkesten uzakta doğayla baş başa kalabileceğiniz huzurlu bir yer demek... O yüzden birlikte geçireceğiniz romantik bir piknik tüm yaralarınızı saracak. Doğanın huzuru sizi tüm kötü düşüncelerinizden arındıracak ve tüm bedeninizde tazelik hissedeceksiniz. Piknik yapmak, sadece doğada huzurlu vakit geçirmek için değil telefondan uzak baş başa birkaç saat için de harika fikir.

Spa günü!

Spa günü!

Hafta sonu sizin için hafta içi hissettiğiniz yorgunluğu atma zamanıysa, spa doğru tercih demektir! Güzel kokular, sıcak su, güzel bir içecek ile bedeniniz kadar birlikte ruhunuz da tazelenecek. Üstelik bu sadece bir spa günü değil, birbirinize dokunmanın ve temasın da harika bir yolu... Birlikte vakit geçirirken, hem birkaç saatliğine de olsa tüm stresinizden uzaklaşacak hem de bedeninize harika bir hediye vermiş olacaksınız!

Tiyatroya gidin!

Yoğun hayat temposunda partnerinizle kendinize yeterince vakit ayıramıyorsanız, hafta sonu kültürel etkinlikler için harika bir zaman dilimi. Özellikle de tiyatroya gitmek, vazgeçilmez etkinliğiniz olacak! Hem farklı bir etkinlik yapmanın heyecanı hem de tiyatro seyretmenin zevki birleşince, ilişkiniz için harika bir duygu bombardımanı! Hemen biletleri kapın!

Lunapark gecesi!

Hafta sonu yerinde duramayan bir çiftseniz, size eğlencenin dibine vurabileceğiniz bir öneri ile geldik: Lunaparka gidin! Birlikte oradan oraya koşuştururken aranızdaki bağı daha da güçlendireceksiniz. Üstelik birlikte kahkahalarla gülmek, harika bir duygu. Hayat stresinden uzaklaşmak ve sadece partnerinle ikinizin olduğu birkaç saatlik zaman dilimi harika bir deneyim olabilir.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
