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Partnerine Yaklaşımına Göre Hangi Mitolojik Karaktersin?

etiket Partnerine Yaklaşımına Göre Hangi Mitolojik Karaktersin?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 23:03

Aşk dediğimiz şey her birimiz için farklı şekillerde var olur! Kimi sevdiği için her şeyi göze alabilirken, kimileri ise duygularını gizler ve derinlere gömer. Mitolojik hikayelere bakıldığı zaman aşkın her türlüsü görülür! Sadakatlisi, tutkulusu ya da mantıklısı...

Gelin, hep beraber ilişki içindeki davranışlarınızı inceleyelim ve hangi mitolojik karakter gibi hareket ettiğinize bakalım!

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1. Başlamadan önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi asıl sorularımıza geçebiliriz! İlişkinin geneline bakalım, daha sonra detaya ineriz. İlişkini nasıl tanımlarsın?

3. Detaylara inme zamanı! Partnerinle tartıştığın zaman nasıl bir tepki verirsin?

4. Partnerine bakıp hangi özelliğinin seni direkt çektiğini söyler misin?

5. Hazırsan zor bir soru geliyor... İlişkideki en büyük korkun ne?

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6. Daha sevimli bir soru soralım. Partnerinle en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?

7. Herkes hata yapabilir! Partnerini istemeden kırdığın zaman partnerinin gönlünü almak için ne yaparsın?

8. Son olarak! Sence gerçek aşk var mı?

Partnerine yaklaşımına göre sen Orpheus'sun!

Partnerine yaklaşımına göre sen Orpheus'sun!

Aşkın sanatçısı Orpheus! İlişkilerde duyguları yoğun yaşayan tarafta olduğunu görüyoruz. Mantığınla hareket etmek yerine kalbinden gelen sesi dinliyorsun. Partnerine yoğun bir sevgi ile bağlandığın için kendini ona adayabilirsin! Onun bir tebessümü senin için bir tatlı melodi olabilir. Yaptığın fedakarlıklar bazen seni yorsa da partnerine olan sevgini göstermekten geri durmazsın. Gerçek aşkın var olduğunu söyleyen, romantik adımlar atmaktan çekinmeyen ve sanatsal bir ruha sahip olan sen! Sen Orpheus'sun.

Partnerine yaklaşımına göre sen Zeus'sun!

Partnerine yaklaşımına göre sen Zeus'sun!

Güçlü bir aşkın var! Partnerine karşı koruyucu bir tavrın olduğunu görüyoruz. Kendini haklı gören ve liderlik vasfına sahip olan birisin. İlişkine de bu özellikler yansıyor. Sevdiğini sahiplenip onun mutlu olması için mücadele edersin. Aynı zamanda kendi sınırlarını da çizersin! Bolca aktivite yapmak isteyen biri olduğunu görüyoruz, partnerin senin enerjine yetişebilmeli. Ayrıca zor anlarda neler yapabileceğini kestiremiyorsun. İlişki de sen Zeus gibisin!

Partnerine yaklaşımına göre sen Medusa'sın!

Partnerine yaklaşımına göre sen Medusa'sın!

Aşkı içinde yaşayan birisin... Kendi duygularını kolay kolay açmazsın. Ama birini sevdiğin zaman onu korumak için elinden geleni yaparsın! Geçmişte kırılmış olabilirsin. Bu yüzden ilişkinde biraz mesafeli olmaya çalışabilirsin. Fakat birine güvendiğin zaman içindeki derinlik yüzeye çıkar. Sevgin sert görünse de aslında çok gerçek ve canlı! Uzak kalarak kendini sakinleştirdikten sonra adımlar atarsın. Arada mesafenin olması seni kötü etkilemez, tam tersi güveni kurmak için ihtiyaçtır. Bu yüzden sen Medusa'sın!

Partnerine yaklaşımına göre sen Athena'sın!

Partnerine yaklaşımına göre sen Athena'sın!

Zeka ve denge ile şekillenen ilişkiler tam sana göre! Duygularınla değil, mantığınla hareket edersin. Analiz etme yeteneklerini kullanarak güzel bir ilişki oluşturabildiğini düşünüyorsun. Partnerinle entelektüel bir bağ kurmak senin için çok önemli. Tartışmalarınız sakin ilerler ve çözüm odaklı yaklaşırsın. Aşkı strateji olarak görüyorsun. Duyguları yüceltmek yerine onları dengede tutuyorsun. Bu yüzden sen ilişkide Athena'sın!

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asklepiospallas
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