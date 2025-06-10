Partnerine Yaklaşımına Göre Hangi Mitolojik Karaktersin?
Aşk dediğimiz şey her birimiz için farklı şekillerde var olur! Kimi sevdiği için her şeyi göze alabilirken, kimileri ise duygularını gizler ve derinlere gömer. Mitolojik hikayelere bakıldığı zaman aşkın her türlüsü görülür! Sadakatlisi, tutkulusu ya da mantıklısı...
Gelin, hep beraber ilişki içindeki davranışlarınızı inceleyelim ve hangi mitolojik karakter gibi hareket ettiğinize bakalım!
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1. Başlamadan önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi asıl sorularımıza geçebiliriz! İlişkinin geneline bakalım, daha sonra detaya ineriz. İlişkini nasıl tanımlarsın?
3. Detaylara inme zamanı! Partnerinle tartıştığın zaman nasıl bir tepki verirsin?
4. Partnerine bakıp hangi özelliğinin seni direkt çektiğini söyler misin?
5. Hazırsan zor bir soru geliyor... İlişkideki en büyük korkun ne?
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6. Daha sevimli bir soru soralım. Partnerinle en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
7. Herkes hata yapabilir! Partnerini istemeden kırdığın zaman partnerinin gönlünü almak için ne yaparsın?
8. Son olarak! Sence gerçek aşk var mı?
Partnerine yaklaşımına göre sen Orpheus'sun!
Partnerine yaklaşımına göre sen Zeus'sun!
Partnerine yaklaşımına göre sen Medusa'sın!
Partnerine yaklaşımına göre sen Athena'sın!
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