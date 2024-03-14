Paranızı Değerlendirebileceğiniz 6 Yatırım Aracı

Yatırım yapmak isteyen kişiler, birikimlerini mümkün olduğunca düşük riskli ve yüksek getirili araçlar üzerinde değerlendirmek isterler. Ancak, bazı yatırım araçları risksiz olsa da birçok yatırım aracında düşük de olsa risk potansiyeli var ve bu riski etkileyen birtakım faktörler vardır. Eğer yatırım araçları ve risk potansiyelleri hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz gelin yatırım aracının türüne göre konuyu yakından inceleyelim.

Altın

Altın, yatırım araçları arasında en popüler olanlar arasında gelir. Özellikle ekonomik belirsizlik, kriz ve enflasyon zamanlarında pek çok yatırımcının ilgi gösterdiği altın, halk arasında adeta bir güvenli liman olarak tanımlanır. Altın yatırımı fiziki olarak yapılabileceği gibi bankalar ve finans kuruluşları üzerinden online olarak da gerçekleştirilebilir. Altın fiyatları zaman zaman dalgalanmalar gösterse de uzun vadeli periyotta genel olarak yükseliş gösterdiği için insanların yoğun olarak tercih ettiği bir yatırım türü. Altın yatırımındaki fiyat hareketlerini Türkiye piyasası üzerinden değerlendirmek için dolar üzerinden belirlenen ONS fiyatları ve dolar/TL kurundan hareketle yola çıkmak mümkün. Bu bağlamda altın fiyatlarının hem ONS üzerinden hem de Amerikan doları değeri üzerinden şekillendiğini ifade etmek mümkün.

Döviz

Döviz yatırımı da altın gibi halk arasında popüler olan araçlardan biri. Döviz kurları üzerinden değerlendirilerek hareket edilmesi gereken döviz yatırımı, makroekonomik gelişmeler ve dış politika ile ilgili gelişmelere göre hareket edilerek sürdürülmesi gerekir. Zira döviz fiyatları, özellikle de ABD doları ve euro gibi döviz piyasasının revaçta olan araçları, küresel birçok gelişmeden etkilenir ve Türkiye’deki döviz kurları üzerinde de dalgalanmalar yaşanabilir. Ancak bu döviz kurları da kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadede getiri potansiyeli yüksek olan ve değerini koruyan yatırım araçları olarak popülariteye sahiptir.

Vadeli Mevduat

Vadeli mevduatlar, yatırım araçları arasında risksiz olarak nitelendirilebilecek tek örnektir. Bankalar üzerinden oluşturulabilen ve sabit faiz ile getiri sağlayan vadeli mevduat araçları, yatırımcılara aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık periyotlarda sabit oranda getiri vadeder. Günümüzde bazı bankalar ve finans kuruluşları yıllık faiz oranları üzerinden günlük olarak getiri sağlayan vadeli mevduat ürünleri de sunar. Vadeli mevduatların sağladığı getirilerde belirleyici unsur, ülkelerin Merkez Bankaları tarafından belirlenen para politikası ve faiz oranlarıdır. Türk lirası üzerinden vadeli mevduat yatırımı yapmak isteyen kişilerin elde edebileceği potansiyel getiri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen politika faizi çerçevesinde şekillenir.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Uzun vadeli ve geleceğe yönelik güvence niteliği taşıyan bir yatırım aracı olan Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde refah elde etmek için tercih ettikleri bir enstrümandır. Bankalara bağlı sigorta kuruluşları veya özel sigorta kuruluşları tarafından sağlanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hizmeti, yatırımcılardan düzenli olarak temin ettikleri katkı paylarını bireysel emeklilik yatırım fonlarında değerlendirir ve devlet katkısı ile birlikte bireyin geleceği için biriktirir. Bireysel emeklilik yatırımının sonucunda yatırımcıya biriken tutar, ya belirli periyotlarda ya da toplu olarak ödenebilir. BES yatırımlarına konu olan yatırım fonları çeşitli risk faktörlerinden etkilense de uzman portföy yöneticileri tarafından yönetildikleri için uzun vadeli ve güvenli yatırım araçları olarak bilinirler.

Hisse Senedi

Hisse senedi ya da bir diğer deyişle pay senedi, bir şirketin ortaklık payını temsil eder. Türkiye’de Borsa İstanbul üzerinden yatırım yapılabilen hisse senetleri ile Türkiye’nin pek çok büyük holdingi ve şirketi üzerinden yatırım yapmak mümkün. Hisse senetlerinin fiyatları ülke ile ilgili makro gelişmelere veya şirketler özelindeki gelişmelere bağlı olarak dalgalanabilir. Eğer uzun vadeli yatırım yapmayı planlıyorsanız hisse senedi yatırımında olumlu bir potansiyelden söz etmek mümkün. Zira hisse senedi yatırımı yalnızca hissenin alış ve satış fiyatları üzerinden değil; şirketler tarafından ortaklara dağıtılan kâr payı yani temettüler üzerinden de getiri sağlar.

Yatırım Fonu

Yatırım fonları, bankalara bağlı veya özel aracı kurumlar tarafından yönetilen ve birden çok varlığa yatırım yapılmasını kolaylaştıran araçlardır. Uzman portföy yöneticileri tarafından hazırlanan ve yönetilen yatırım fonları, 1’den 7’ye kadar farklı risk gruplarında sınıflandırılır. Para piyasası ağırlıklı yatırım fonları düşük risk grubunda yer alırken hisse senedi ve kripto para gibi yatırım araçlarının yoğunlukta olduğu yatırım fonları ise daha yüksek riskli yatırım için tercih edilebilir. Yatırım fonu almak isterseniz güvenilir ve şeffaf aracı kurumları tercih edebilirsiniz. Böylelikle ekonomik ve finansal gelişmeleri yakından takip etmek zorunda kalmaksızın kolay ve güvenli bir şekilde yatırım yapabilirsiniz.