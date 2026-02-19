Pandemiye Denk Gelen 2020 Ramazan Ayını Anlatarak Nostalji Yaşatan X Kullanıcıları

Tüm dünyayı derinden sarsan COVID-19 salgınının başlangıcının üzerinden 6 yıl geçse de bıraktığı anılar pek çok kişide taze. Ramazan'ın gelmesi sebebiyle herkesin eski Ramazanları hatırlaması da adeta bir refleks. Ancak bazı X kullanıcıları 2020 yılındaki karantina dönemine denk gelen Ramazan'ın efsane bir ay olduğu konusunda hemfikir. X kullanıcıları da hem o günleri hatırlattı hem de o günlerde yaptıklarını anlattı.