Pandemiye Denk Gelen 2020 Ramazan Ayını Anlatarak Nostalji Yaşatan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.02.2026 - 13:19

Tüm dünyayı derinden sarsan COVID-19 salgınının başlangıcının üzerinden 6 yıl geçse de bıraktığı anılar pek çok kişide taze. Ramazan'ın gelmesi sebebiyle herkesin eski Ramazanları hatırlaması da adeta bir refleks. Ancak bazı X kullanıcıları 2020 yılındaki karantina dönemine denk gelen Ramazan'ın efsane bir ay olduğu konusunda hemfikir. X kullanıcıları da hem o günleri hatırlattı hem de o günlerde yaptıklarını anlattı.

Pek çok kişi anlaşmış gibi benzer paylaşımlarda bulundu.

twitter.com

Tabii Survivor en çok izlenen programlardandı.

twitter.com

Tabii duruma göre değişen şartlar da vardı.

twitter.com

Kimileri de avantajlardan bahsetti.

twitter.com

Oyuncular için iyi bir dönemdi.

twitter.com
