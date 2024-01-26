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Palworld Başarımlarını Kolaydan Zora Sıraladık: Hangi Başarımı Nasıl Kazanırsınız?

Palworld Başarımlarını Kolaydan Zora Sıraladık: Hangi Başarımı Nasıl Kazanırsınız?

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 10:01

Oyuncuların son dönemdeki bir numaralı gözdesi haline gelen Palworld içerisinde yapılması hem kolay hem de çok zor 10 adet başarım yer alıyor. Bu başarımları sizin için kolaydan zora doğru sıraladık ve aynı zamanda onları nasıl yapabileceğiniz anlatıyoruz.

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1. Beginning of the Legend

1. Beginning of the Legend

Bu başarım oyuna başlayan neredeyse herkes tarafından kazanılmış olabilir. İlk Pal'ınızı yakaladığınızda bu başarımı da kazanmış oluyorsunuz. Bir Pal yakalamak için önce canını düşürmeniz, daha sonra ise Pal Sphere kullanarak onu kontrol etmeniz gerekiyor. 

Steam global başarı oranı - %73,8

2. Newbie Pal Tamer

2. Newbie Pal Tamer

Bu başarım ise tam 10 farklı tür Pal yakaladığınız zaman açılıyor. Bu sevimli dostları haritanın çeşitli yerlerinde rahatlıkla bulabilir ve Pal Sphere kullanarak himayeniz altına alabilirsiniz. 

Steam global başarı oranı - %54,8

3. Hillside Sovereign

3. Hillside Sovereign

Ve oyunun ilk zorlayıcı başarımı bizlerle. Tower of the Rayne Syndicate içerisinde Zoe ve Grizzbolt boss savaşını kazanmanız gerekiyor. Bu galibiyeti aldıktan sonra başarıma sahip olacaksınız. 

Steam global başarı oranı - %47,2

4. Intermediate Pal Tamer

4. Intermediate Pal Tamer

Yine Pal yakalama başarımı ancak işler gittikçe daha zor bir hale geliyor. Bu sefer 20 farklı tür Pal yakalamanız ve himayeniz altına almanız lazım. 

Steam global başarı oranı - %44,4

5. Skilled Pal Tamer

5. Skilled Pal Tamer

Bu sefer ise 50 farklı türden Pal yakalayıp kendi ordunuza katmanız gerekiyor. Bu başarımdan 1 adet daha kaldı ve işler gerçekten zor bir hal almaya başlıyor. Çünkü haritayı ne kadar az keşfederseniz o kadar farklı Pal türü bulamama şansınız var.

Steam global başarı oranı - %20,4

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6. Snowfall Sovereign

6. Snowfall Sovereign

Ve geldik oyunun ikinci boss başarımına. Tower of the Free Pal Alliance bölgesinde Lily ve Lyleen ikilisini yenmek durumundasınız. Oyunun zorlu başarımlarından bir tanesi kendisi ancak kesinlikle imkansız değil. 

Steam global başarı oranı - %5,5

7. Seasoned Pal Tamer

7. Seasoned Pal Tamer

İşte geldik son Pal toplama başarımına. Bu sefer ise toplamda 90 farklı Pal toplayıp himaye altına almanız lazım. İşler ciddileştiği için Steam üzerinde başarım oranı da bir hayli düşük. Yani oyuncular bu başarıma ve ardındakilere artık çok az ulaşabiliyor. 

Steam global başarı oranı - %4,2

8. Volcano Sovereign

8. Volcano Sovereign

Oyunun üçüncü boss savaşı ise gerçekten zorlayıcı bir konumda. Tower of the Brothers of the Eternal Pyre Tower bölgesinde Axel ve Orserk ikilisini yenmeniz gerekiyor. Daha sonra bu başarıma sahip olacaksınız. 

Steam global başarı oranı - %1,5

9. Desert Sovereign

9. Desert Sovereign

Oyuncuların sadece %1'i bu başarımı kazanabilmiş durumda. Tower of the PIDF bölgesinde Marcus ve Faleris ikilisini yenmeniz gerekiyor. Oyuncuların çok az bir kısmı bu başarımı açabilmiş durumda.

Steam global başarı oranı - %1,0

10. Astral Sovereign

10. Astral Sovereign

Ve geldik son başarıma. Ulaşılması çok zor ve gerçekten büyük emek istiyor diyebiliriz. Tower of the PAL Genetic Research Unit bölgesinde Victor ve Shadowbeak ikilisini yenmeniz gerekiyor. Oyuncuların sadece %0,7'si bu başarıma ulaşabilmiş durumda. Varın zorluğunu siz düşünün deriz. 

Steam global başarı oranı - %0,7

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