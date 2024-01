Palworld Başarımlarını Kolaydan Zora Sıraladık: Hangi Başarımı Nasıl Kazanırsınız?

Oyunun üçüncü boss savaşı ise gerçekten zorlayıcı bir konumda. Tower of the Brothers of the Eternal Pyre Tower bölgesinde Axel ve Orserk ikilisini yenmeniz gerekiyor. Daha sonra bu başarıma sahip olacaksınız.

Steam global başarı oranı - %1,5