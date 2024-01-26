Palworld Başarımlarını Kolaydan Zora Sıraladık: Hangi Başarımı Nasıl Kazanırsınız?
Palworld Başarımlarını Kolaydan Zora Sıraladık: Hangi Başarımı Nasıl Kazanırsınız?
Oyuncuların son dönemdeki bir numaralı gözdesi haline gelen Palworld içerisinde yapılması hem kolay hem de çok zor 10 adet başarım yer alıyor. Bu başarımları sizin için kolaydan zora doğru sıraladık ve aynı zamanda onları nasıl yapabileceğiniz anlatıyoruz.
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1. Beginning of the Legend
2. Newbie Pal Tamer
3. Hillside Sovereign
4. Intermediate Pal Tamer
5. Skilled Pal Tamer
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6. Snowfall Sovereign
7. Seasoned Pal Tamer
8. Volcano Sovereign
9. Desert Sovereign
10. Astral Sovereign
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