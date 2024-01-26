Palworld Başarımlarını Kolaydan Zora Sıraladık: Hangi Başarımı Nasıl Kazanırsınız?

Bu sefer ise 50 farklı türden Pal yakalayıp kendi ordunuza katmanız gerekiyor. Bu başarımdan 1 adet daha kaldı ve işler gerçekten zor bir hal almaya başlıyor. Çünkü haritayı ne kadar az keşfederseniz o kadar farklı Pal türü bulamama şansınız var.

Steam global başarı oranı - %20,4