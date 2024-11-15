Donald Trump Sağlık Bakanını Açıkladı: Aşı Karşıtı Kennedy Sağlık Bakanı Olacak

Bu ayın başında ABD seçimlerini yeniden kazanan Donald Trump, yeni dönemde birlikte çalışacağı isimleri de açıklamaya başladı. Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, Sağlık Bakanı olarak Robert F. Kennedy Jr'ı önerdi. Önerilen isim, Kongre’de onaylandıktan sonra görevine başlayacak. Trump, seçimlerde Kongre’deki çoğunluğu da ele geçirmişti.

ABD’de sağlığın başına geçecek olan Robert F. Kennedy Jr., ilginç fikirleriyle dikkat çekiyor. Aşı karşıtı olan Robert F. Kennedy Jr., öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy’nin de yeğeni.