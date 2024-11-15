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Donald Trump Sağlık Bakanını Açıkladı: Aşı Karşıtı Kennedy Sağlık Bakanı Olacak

Donald Trump Sağlık Bakanını Açıkladı: Aşı Karşıtı Kennedy Sağlık Bakanı Olacak

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.11.2024 - 09:26

Bu ayın başında ABD seçimlerini yeniden kazanan Donald Trump, yeni dönemde birlikte çalışacağı isimleri de açıklamaya başladı. Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, Sağlık Bakanı olarak Robert F. Kennedy Jr'ı önerdi. Önerilen isim, Kongre’de onaylandıktan sonra görevine başlayacak. Trump, seçimlerde Kongre’deki çoğunluğu da ele geçirmişti.

ABD’de sağlığın başına geçecek olan Robert F. Kennedy Jr., ilginç fikirleriyle dikkat çekiyor. Aşı karşıtı olan Robert F. Kennedy Jr., öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy’nin de yeğeni.

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5 Kasım’da düzenelenen ABD seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump, yeniden ABD Başkanlığı yapacak. Trump’ın, 20 Ocak 2025’te göreve başlamadı bekleniyor.

5 Kasım’da düzenelenen ABD seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump, yeniden ABD Başkanlığı yapacak. Trump’ın, 20 Ocak 2025’te göreve başlamadı bekleniyor.

Donald Trump, yeni döneminde birlikte çalışacağı isimleri de açıklamaya başladı.

Donald Trump, yeni döneminde birlikte çalışacağı isimleri de açıklamaya başladı.

Trump, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na aday göstereceğini açıkladı.

Trump, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na aday göstereceğini açıkladı.

“Halk sağlığı konusunda Amerikalılar çok uzun bir süredir aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksleri ve ilaç şirketleri tarafından eziliyor” diyen Trump, “Tüm Amerikalıların güvenliği ve sağlığı, herhangi bir yönetimin en önemli önceliğidir. HSS herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından ve gıda katkı maddelerinden korunmasında büyük bir rol oynayacak” ifadelerini kullandı.

“Halk sağlığı konusunda Amerikalılar çok uzun bir süredir aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksleri ve ilaç şirketleri tarafından eziliyor” diyen Trump, “Tüm Amerikalıların güvenliği ve sağlığı, herhangi bir yönetimin en önemli önceliğidir. HSS herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından ve gıda katkı maddelerinden korunmasında büyük bir rol oynayacak” ifadelerini kullandı.

Eski bir Demokrat ve ABD başkanlığı aday adayı olan Kennedy, Trump'a desteğini açıklayarak "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganını "Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Yap" (MAHA) şeklinde kendine uyarlamıştı.

Eski bir Demokrat ve ABD başkanlığı aday adayı olan Kennedy, Trump'a desteğini açıklayarak "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganını "Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Yap" (MAHA) şeklinde kendine uyarlamıştı.
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Çevre hukukçusu olan Kennedy, aşı karşıtı görüşleriyle biliniyor.

Çevre hukukçusu olan Kennedy, aşı karşıtı görüşleriyle biliniyor.

Kennedy, eski ABD başsavcısı ve senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve eski ABD başkanı John F. Kennedy ile senatör Ted Kennedy'nin yeğeni.

Kennedy, eski ABD başsavcısı ve senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve eski ABD başkanı John F. Kennedy ile senatör Ted Kennedy'nin yeğeni.

70 yaşındaki Robert F. Kennedy Jr.'ın sosyal medyada paylaşılan videosu 👇

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okisi

lan madem aşı karşıtıydınız bize niye zorla yaptınız amk

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