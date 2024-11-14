“Donald Trump’ın Seçimi Kazanması Beni Bunaltıyor” Diyerek Babasını Baltayla Öldürdü!

ABD'nin önde gelen yazarlarından Samantha Leigh Allen'ın eşi, Jeff Bezos'un uzay aracı şirketi Blue Origin'de eğitim programı yöneticisi olan 33 yaşındaki Corey Burke, Seattle'da birlikte yaşadığı 67 yaşındaki babasını Donald Trump’ın ABD seçimini kazanmasının ardından baltayla öldürdü.

Burke polise verdiği ifadede Donald Trump'ın seçim zaferinin kendisini “bunalttığını” ve sonunda sinir krizi geçirdiğini söyledi. Olay sonrasında Burke birinci derece cinayetle suçlandı ancak 2 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.