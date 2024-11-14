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“Donald Trump’ın Seçimi Kazanması Beni Bunaltıyor” Diyerek Babasını Baltayla Öldürdü!

“Donald Trump’ın Seçimi Kazanması Beni Bunaltıyor” Diyerek Babasını Baltayla Öldürdü!

Donald Trump
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.11.2024 - 12:46 Son Güncelleme: 14.11.2024 - 13:29

ABD'nin önde gelen yazarlarından Samantha Leigh Allen'ın eşi, Jeff Bezos'un uzay aracı şirketi Blue Origin'de eğitim programı yöneticisi olan 33 yaşındaki Corey Burke, Seattle'da birlikte yaşadığı 67 yaşındaki babasını Donald Trump’ın ABD seçimini kazanmasının ardından baltayla öldürdü. 

Burke polise verdiği ifadede Donald Trump'ın seçim zaferinin kendisini “bunalttığını” ve sonunda sinir krizi geçirdiğini söyledi. Olay sonrasında Burke birinci derece cinayetle suçlandı ancak 2 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

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Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin tüm dünyada yankıları devam ederken ABD’den gelen bir haber adeta akıllara durgunluk verdi.

Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin tüm dünyada yankıları devam ederken ABD’den gelen bir haber adeta akıllara durgunluk verdi.

ABD'nin önde gelen yazarlarından Samantha Leigh Allen'ın eşi, Jeff Bezos'un uzay aracı şirketi Blue Origin'de eğitim programı yöneticisi olan 33 yaşındaki Corey Burke, Donald Trump’ın yeniden ABD başkanı seçilmesini sindiremeyerek birlikte yaşadığı 67 yaşındaki babasını baltayla öldürdü.

ABD'nin önde gelen yazarlarından Samantha Leigh Allen'ın eşi, Jeff Bezos'un uzay aracı şirketi Blue Origin'de eğitim programı yöneticisi olan 33 yaşındaki Corey Burke, Donald Trump’ın yeniden ABD başkanı seçilmesini sindiremeyerek birlikte yaşadığı 67 yaşındaki babasını baltayla öldürdü.

Burke, Trump'ın seçimi kazanması sonrası babası Timothy Burke ile ışıkları kapatmak istememesi nedeniyle tartıştı. Polis, Corey Burke'ün daha sonra üst kata çıkarak bir balta aldığını, babasına çelmeyle düşürdüğünü ve sonrasında onu öldürdüğünü belirtti.

Burke, Trump'ın seçimi kazanması sonrası babası Timothy Burke ile ışıkları kapatmak istememesi nedeniyle tartıştı. Polis, Corey Burke'ün daha sonra üst kata çıkarak bir balta aldığını, babasına çelmeyle düşürdüğünü ve sonrasında onu öldürdüğünü belirtti.

Burke polise verdiği ifadede Donald Trump'ın seçim zaferinin kendisini “bunalttığını” ve sonunda sinir krizi geçirdiğini söyledi.

Burke polise verdiği ifadede Donald Trump'ın seçim zaferinin kendisini “bunalttığını” ve sonunda sinir krizi geçirdiğini söyledi.

Burke birinci derece cinayetle suçlandı ancak 2 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Burke birinci derece cinayetle suçlandı ancak 2 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.
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