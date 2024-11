Hayatın Dönüşüm Yasaları ve Denge: Kâinatın Dengesi Nasıl İşler?

Kâinatın doğal denge yasasını öğrendiğimiz andan itibaren hayatımız dönüşüp, bambaşka bir hâle geçebilir.

Birçoğumuz hayatımızda bozulan dengelerin düzelmesini yani bir sistemin, kuralın ya da ayarın dengelenmesini talep edip, dengede olmak istemiş olabiliriz. Oysaki kâinat öyle bir sistemle çalışmaktadır ki bu sistem içerisinde denge, her an kendiliğinden kurulur. Herhangi bir hâl ve durumda attığımız her türlü adım, dengelenmek üzere denge kanununun o alandaki karşılığıyla anbean buluşturulmaktadır.