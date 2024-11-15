Hayatın Dönüşüm Yasaları ve Denge: Kâinatın Dengesi Nasıl İşler?

Eril-dişil prensiplerle ilgili evrensel mekanizmaya ve tamamlanma kanununa göre; hayat içerisinde hangi alana adım atıyorsak, o adım attığımız alan diğer kutbu ile eşleşir ve biz bu eşleştirme ile tamamlanırız. Hayatımızda herhangi bir konuya fazla ya da az yer veriyorsak, diğer tarafın tamamlayıcı sistem ile bir denge kurulmaktadır. Bu yasa; bize hayatın içerisinde pozitif-negatif, yin-yang, Rahman-Rahim enerjileriyle her an hatırlatılır ve bildirilir.

Dualite gibi görülen ikiliğin bir hâlinin her an dengede olma sistemi anbean çalışmakta ve tam da bu sebeple anda dengeyi sağlayan bir sistem söz konusudur. Bu yasa, hayatımızdaki fazlalıkları, aşırılıkları görüp bunları ortaya çıkararak, faydamıza kullanmamız için bize yardımcı olan bir yasadır ve bizler, bu yasayı ne kadar derinlemesine bilirsek hayatımızı da o denli ortalayabilir, merkezileştirebilir, dengeleyebiliriz.

Denge; hayat içerisinde herhangi bir alana fazla yüklenildiğinde, mesela çok fazla almaya gidildiğinde bir şeyi mutlaka verip bırakabilmek üzere bir denge kanunu çalışır yani sistem içerisinde hayatın ve hayatın içindeki her şeyin tümü dengededir. Şunu söyleyebilirsiniz: Bu denge denilen şey benim dengemi bozuyorsa da mı dengedeyim? Evet, bir seçim yaptığımızda, o seçim yaptığımız alanın hayat içerisindeki tamamlanmış hâli bizim asıl gerçek dengemizdir.

Aşırı dağınık bir insan aşırı titiz bir insanla buluşması, ince alanlarda aşırıya giden bir insanın hayatın içerisinde kabalıklarla buluşması bir denge kanunudur.

İçeride ne kadar tamamlanır, iç dengemizi muhafaza edebilir, fazlalıklardan ve aşırılıklardan uzaklaşarak içeride -tam da olduğumuz yerde- özümüzle buluşabilecek bir denge hâlini kurabilirsek, dışarıdan her an bizi dengelemek üzere çalışan tamamlayıcı yasalar noktasında da o denli korunabilir, özgürleşebiliriz.

Bizler, bir tarafa gittiğimizde, diğer tarafı çağırmak üzere şekillenen denge yasasını ne kadar fark edersek hayatın dönüşüm yasalarını da o oranda çalıştırıp kullanmaya başlamış oluruz.

Dünyanın dönmesindeki gibi; biz bilsek de bilmesek de denge yasası her zaman yerli yerindedir ve bizler bu yasayı fark ettiğimiz kadar dönüşme hakkına sahibizdir.

Sevgilerimle

Hoşça kalın.

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