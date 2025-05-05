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Karakterine Göre Hangi Addison Rae Şarkısısın?

etiket Karakterine Göre Hangi Addison Rae Şarkısısın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 23:29

TikTok ile ünlenen Addison Rae, müzik piyasasına da el attı. Peki hangi şarkısı seni yansıtıyor? Karakterini yansıtan şarkıyı bu testin sonunda söyleyeceğiz!

Soruları cevaplarken seçim yapmakta zorlanabilirsin!

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Bir cumartesi sabahı uyandığında genellikle ne yapıyorsun?

Şimdi şunu soralım: Bir partiye davet edildin. Parti teması ne olmalı?

Favori 2000'ler dizin hangisi?

Şimdi de yerli favori 2000'ler dizisi seç!

Bir şarkının klibinde rol alacaksın diyelim. Hangi sahne seni yansıtırdı?

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2000'ler deyince aklına gelen ilk şeyi seç!

2000'lerde en çok hangi teknolojik cihazı kullanırdın?

Son sorudayız! Hayatında en büyük motivasyon kaynağın nedir?

Obsessed!

Diet Pepsi!

Aquamarine!

Headphones On!

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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