Karakterine Göre Hangi Addison Rae Şarkısısın?
TikTok ile ünlenen Addison Rae, müzik piyasasına da el attı. Peki hangi şarkısı seni yansıtıyor? Karakterini yansıtan şarkıyı bu testin sonunda söyleyeceğiz!
Soruları cevaplarken seçim yapmakta zorlanabilirsin!
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Bir cumartesi sabahı uyandığında genellikle ne yapıyorsun?
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Şimdi şunu soralım: Bir partiye davet edildin. Parti teması ne olmalı?
Favori 2000'ler dizin hangisi?
Şimdi de yerli favori 2000'ler dizisi seç!
Bir şarkının klibinde rol alacaksın diyelim. Hangi sahne seni yansıtırdı?
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2000'ler deyince aklına gelen ilk şeyi seç!
2000'lerde en çok hangi teknolojik cihazı kullanırdın?
Son sorudayız! Hayatında en büyük motivasyon kaynağın nedir?
Obsessed!
Diet Pepsi!
Aquamarine!
Headphones On!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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