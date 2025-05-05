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Ruhunu Sakinleştirecek Bir Liste: Olivia Rosebery

etiket Ruhunu Sakinleştirecek Bir Liste: Olivia Rosebery

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 23:28

Ruhunu sakinleştirecek en etkili şeylerden biri de şüphesiz ki müzik! Dinledikçe rahatlayacağın, nefesini kontrol edebileceğin ve sakinleyebileceğin bir liste ister misin? İşte Nephilist ve onun seni sakinleştirecek birbirinden güzel parçalarını özenle seçtik.

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1. Spirit is Calling

2. Rain

3. Golden

4. Song of the Lost World

5. Hold Me In Your Arms

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6. Ancient Gondwana Rainforest Song

7. Water Prayer

8. Wild Woman

9. One Tribe

10. Healing

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Begüm
Begüm
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