Ruhunu Sakinleştirecek Bir Liste: Olivia Rosebery

Ruhunu sakinleştirecek en etkili şeylerden biri de şüphesiz ki müzik! Dinledikçe rahatlayacağın, nefesini kontrol edebileceğin ve sakinleyebileceğin bir liste ister misin? İşte Nephilist ve onun seni sakinleştirecek birbirinden güzel parçalarını özenle seçtik.