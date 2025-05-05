onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Şarkıların 5 Sene Önce Çıktığına Bizi Kimse İnandıramaz!

etiket Bu Şarkıların 5 Sene Önce Çıktığına Bizi Kimse İnandıramaz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 23:28

Bazı şarkılar var ki, daha dün çıkmış gibi kulağımıza çalınıyor; hala listelerde, story’lerde, yolculuklarda bizimle... Ama geriye dönüp baktığında üzerinden tam beş yıl geçmiş olduğunu öğrenince ufak çaplı bir şok yaşıyorsun! Zaman gerçekten hızlı geçiyor ama bu şarkılar eskimiyor, modası geçmiyor, hala aynı heyecanla dinleniyor.

“Yok artık, bu 5 yıl mı oldu?” dedirtecek kadar taze ve zamansız şarkıları senin için bir araya getirdik. Hazır mısın, müzikle zaman yolculuğuna çıkıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Madrigal- Seni Dert Etmeler

2. Yalın- Deme Bana Yokum

3. İkiye On Kala- Kafamda Kentsel Dönüşümler

4. Sezen Aksu- Karşıyım

5. Zeynep Bastık- Uslanmıyor Bu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ziynet Sali- Kalbim

7. Ece Mumay- Galaksi

8. Simge- Aşkın Olayım

9. Emir Can İğrek- Nalan

10. Merve Özbey- Yaramızda Kalsın

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Pinhani-Dünyadan Uzak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın