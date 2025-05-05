Bu Şarkıların 5 Sene Önce Çıktığına Bizi Kimse İnandıramaz!
Bazı şarkılar var ki, daha dün çıkmış gibi kulağımıza çalınıyor; hala listelerde, story’lerde, yolculuklarda bizimle... Ama geriye dönüp baktığında üzerinden tam beş yıl geçmiş olduğunu öğrenince ufak çaplı bir şok yaşıyorsun! Zaman gerçekten hızlı geçiyor ama bu şarkılar eskimiyor, modası geçmiyor, hala aynı heyecanla dinleniyor.
“Yok artık, bu 5 yıl mı oldu?” dedirtecek kadar taze ve zamansız şarkıları senin için bir araya getirdik. Hazır mısın, müzikle zaman yolculuğuna çıkıyoruz!
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1. Madrigal- Seni Dert Etmeler
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2. Yalın- Deme Bana Yokum
3. İkiye On Kala- Kafamda Kentsel Dönüşümler
4. Sezen Aksu- Karşıyım
5. Zeynep Bastık- Uslanmıyor Bu
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6. Ziynet Sali- Kalbim
7. Ece Mumay- Galaksi
8. Simge- Aşkın Olayım
9. Emir Can İğrek- Nalan
10. Merve Özbey- Yaramızda Kalsın
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11. Pinhani-Dünyadan Uzak
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