En Zengin Kahvaltı: Türk Milyarderler Rahmi Koç ve Murat Ülker Miami'de Kahvaltı Masasında
Türkiye'nin en zengin ismi Murat Ülker ailesi ve arkadaşlarıyla Orta Amerika gezisine çıktı. Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre Ülker, Miami'de Rahmi Koç ile bir araya geldi. Türkiye'nin milyarder isimleri, Miami'de birlikte Türk kahvaltısı yaptı. İkili, daha sonra Yıldız Holding'in düzenlediği 'Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar' sergisinde buluştu.
Peki bu buluşmalarda neler konuşuldu?
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Türk milyarderler bir arada.
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Toplam servetleri yaklaşık 8.2 milyar dolar!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Ülker çikolatalı ürünlerin kalitesindeki düşüş içler acısı. Gerçek şeker yerine glukoz şurubu, kakao yağı yerine palm yağı.
Kahvaltı masasında sanayi devrimi yapanlar kulübü. Menemen mi tartıştınız, şirket mi paylaştınız? Söyleyin de biz de bilelim!