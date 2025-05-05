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En Zengin Kahvaltı: Türk Milyarderler Rahmi Koç ve Murat Ülker Miami'de Kahvaltı Masasında

En Zengin Kahvaltı: Türk Milyarderler Rahmi Koç ve Murat Ülker Miami'de Kahvaltı Masasında

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.05.2025 - 23:38

Türkiye'nin en zengin ismi Murat Ülker ailesi ve arkadaşlarıyla Orta Amerika gezisine çıktı. Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre Ülker, Miami'de Rahmi Koç ile bir araya geldi. Türkiye'nin milyarder isimleri, Miami'de birlikte Türk kahvaltısı yaptı. İkili, daha sonra Yıldız Holding'in düzenlediği 'Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar' sergisinde buluştu.

Peki bu buluşmalarda neler konuşuldu?

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Türk milyarderler bir arada.

Türk milyarderler bir arada.

Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre, Murat Ülker ailesi ve iş arkadaşlarıyla Orta Amerika gezisine çıktı. Ülker, Miami'de bulunduğu sırada Rahmi Koç'un davetiyle bir Türk kahvaltısına katıldı. İkili, Miami'de Türk kahvaltısında buluştu.

Kahvaltı sırasında konunun sanattan açılmasıyla Murat Ülker, Rahmi Koç'u Yıldız Holding'in düzenlediği 'Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar' sergisine davet etti. Serginin süresi ise Rahmi Koç'un ziyaretine göre ayarlandı. 5 Mayıs'da bir araya gelen patronlar, sanattan sohbet ettiler. İkilinin ortak tutkusu olan klasik otomobiller de bu sohbetin başlıca konusuydu.

Toplam servetleri yaklaşık 8.2 milyar dolar!

Toplam servetleri yaklaşık 8.2 milyar dolar!

Murat Ülker, Forbes'un Nisan ayında güncellediği listeye göre, Türkiye'nin en zengin insanı. Ülker aile şirketinin ikinci nesil yöneticisi olan ismin yaklaşık 5.4 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ise Türkiye'nin en zengin dokuzuncu insanı. Rahmi Koç'un güncel serveti ise yaklaşık olarak 2.8 milyar dolar.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Arwen

Ülker çikolatalı ürünlerin kalitesindeki düşüş içler acısı. Gerçek şeker yerine glukoz şurubu, kakao yağı yerine palm yağı.

Jonathan

Kahvaltı masasında sanayi devrimi yapanlar kulübü. Menemen mi tartıştınız, şirket mi paylaştınız? Söyleyin de biz de bilelim!