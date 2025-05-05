En Zengin Kahvaltı: Türk Milyarderler Rahmi Koç ve Murat Ülker Miami'de Kahvaltı Masasında

Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre, Murat Ülker ailesi ve iş arkadaşlarıyla Orta Amerika gezisine çıktı. Ülker, Miami'de bulunduğu sırada Rahmi Koç'un davetiyle bir Türk kahvaltısına katıldı. İkili, Miami'de Türk kahvaltısında buluştu.

Kahvaltı sırasında konunun sanattan açılmasıyla Murat Ülker, Rahmi Koç'u Yıldız Holding'in düzenlediği 'Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar' sergisine davet etti. Serginin süresi ise Rahmi Koç'un ziyaretine göre ayarlandı. 5 Mayıs'da bir araya gelen patronlar, sanattan sohbet ettiler. İkilinin ortak tutkusu olan klasik otomobiller de bu sohbetin başlıca konusuydu.