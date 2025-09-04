onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Pakistanlı Mangi Ailesinin Kaç Ferdi 1 Ağustos'ta Doğmuştur? Kim Milyoner Olmak İster

Pakistanlı Mangi Ailesinin Kaç Ferdi 1 Ağustos'ta Doğmuştur? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 22:42

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı izleyicilerle buluştu. Yarışmada sorulan dikkat çekici sorulardan biri Guinness Dünya Rekorları’na giren Pakistanlı Mangi ailesiyle ilgiliydi. Yarışmacıya yöneltilen “Doğum günleri aynı olan en fazla aile üyesine sahip Mangi ailesinin kaç ferdi 1 Ağustos’ta doğmuştur?” sorusu kısa sürede gündeme oturdu.

İşte 300.000 TL'lik sorunun cevabı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Guinness Dünya Rekorlarına göre, doğum günleri aynı olan en fazla aile üyesini barındıran; anne, baba ve çocuklarla beraber 9 kişiden oluşan Pakistanlı Mangi ailesinin kaç ferdi 1 Ağustos'ta doğmuştur?

Guinness Dünya Rekorlarına göre, doğum günleri aynı olan en fazla aile üyesini barındıran; anne, baba ve çocuklarla beraber 9 kişiden oluşan Pakistanlı Mangi ailesinin kaç ferdi 1 Ağustos'ta doğmuştur?

A- 9

B- 8

C- 7

D- 5

Cevap: A, yani 9.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın