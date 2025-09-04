Pakistanlı Mangi Ailesinin Kaç Ferdi 1 Ağustos'ta Doğmuştur? Kim Milyoner Olmak İster
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı izleyicilerle buluştu. Yarışmada sorulan dikkat çekici sorulardan biri Guinness Dünya Rekorları’na giren Pakistanlı Mangi ailesiyle ilgiliydi. Yarışmacıya yöneltilen “Doğum günleri aynı olan en fazla aile üyesine sahip Mangi ailesinin kaç ferdi 1 Ağustos’ta doğmuştur?” sorusu kısa sürede gündeme oturdu.
İşte 300.000 TL'lik sorunun cevabı...
Guinness Dünya Rekorlarına göre, doğum günleri aynı olan en fazla aile üyesini barındıran; anne, baba ve çocuklarla beraber 9 kişiden oluşan Pakistanlı Mangi ailesinin kaç ferdi 1 Ağustos'ta doğmuştur?
