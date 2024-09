Özgür Tetik’i Yeniden Adada Görmek İsteyenlere Müjde: “Survivor Defterini Kapatmadım!”

Ben her zaman yaşın bir rakamdan ibaret olduğunu söylüyorum ve her zaman da bu şekilde yaşayacağım. Bence kendine iyi bakan ve ruhunu genç tutan birisi her yaşta her istediğini yapabilir. Tavsiyeden çok, ben ne yapıyorum onu anlatmak isterim. Her gün spor yaparım, sağlıklı beslenirim, iyi uyurum, yeteri kadar çalışırım, pozitif düşünürüm ve her zaman yeni şeyler denerim.

- Sosyal medyanda da motive edici videolar paylaşıyorsun. Bence bunlar da çok kıymetli. Seninle birebir çalışmak, koçluk almak isteyenler de buradan ulaşabilirler değil mi sana?

İnsanlarla doğru bildiklerimi paylaşmak beni mutlu ediyor. Bilgi ve sevgi paylaştıkça kıymetleniyor bence. Tabii ki bana ulaşabilirler. Kişilerin ihtiyaç ve hedeflerine göre antrenman programları hazırlıyorum. Çalıştığım insanlar daha çok yol ve arazi koşularında ve Hyrox branşında amatör yarışan sporcular.