Özgür Tetik’i Yeniden Adada Görmek İsteyenlere Müjde: “Survivor Defterini Kapatmadım!”
Ben onu Survivor’a katılmadan önce tanıma şansını elde ettim. Özgür Tetik’ten, Survivor adasının Gandalf lakaplı yarışmacısından bahsediyorum. Onu yarışma öncesinden tanıdığımı belirtmemin sebebi şu: televizyonda ne izlediyseniz gerçekte de o. Tek bir cümlesi ya da verdiği tek bir tepki farklı değil.
Senelerce ekran önünde iş yapmış ve hafiften benzeri bir etkiyi yaşamış biri olarak çok emin bir şekilde söyleyebilirim ki bahsettiğim gerçeklik seviyesi ki çok nadir yakalanan bir durum…
İnsanlar izlendikçe, popülerleştikçe kısaca “ünlü” oldukça değişirler ve bunu fark ettiklerinde de çok geçtir. Keyifli bir sohbet oldu, Özgür şimdi sosyal medyasını çok aktif kullanıyor ve orada hayata dair kısa videolar paylaşıyor. Anlattıkları akılda kalıcı ve tabii ki samimi. Takip etmeyen kalmasın derim.
- Hemen en çok sormamı istedikleri soruyla başlayayım: Bir daha Survivor’a katılacak mısın Özgür? Yoksa bu defteri kapattın mı? Seni bir başka televizyon projesinde görecek miyiz?
- Bunca zaman içinde adada en çok zorlandığın gün hangisiydi ve neden? Bana detaylı bir şekilde o güne dair aklında kalanları yazsana...
2023 Survivor’da ailemizden birisini görmek için yarışıyorduk. Bende eşimden ilk defa 4-5 ay ayrı kalmıştım ve onu mutlaka görmek istiyordum. O gün inanılmaz zor ve heyecanlı bir mücadele yaşadık ve son oyunda kaybettik. Çıktığım tüm karşılaşmaları Tuğba’yı görmek için kazanmıştım ama takım olarak kaybetmiştik. O gün yıkılmıştım adeta. Ama asıl golü bundan sonra yedim. Kaybetsek de ailelerimizi kısa bir süreliğine görmemize izin verdiler. Ben de eşimle kısacık görüştüm ve hemen ayrılmak zorunda kalmıştık. Ertesi gün sanki orada yoktum. Yani her şey o kadar anlamsız gelmişti ki.
- Sizin Tuğba ile olan ilişkinize, uyumunuza hayranım. Nasıl tanıştınız? Nasıl başladı? İlk baştan yolculuğun böyle ilerleyeceği belli miydi?
- Sokakta tepkiler nasıl? İnsanların akıllarından kolay silinmeyecek bir profil oldun. Seni görünce nasıl davrandıklarını en çok ne sorduklarını merak ediyorum…
Bu konuda inanılmaz mutluyum. Gerçekten çok büyük sevgi görüyorum. Bunun için şükrediyorum. Ne mutlu bana insanlar beni gerçekten Özgür olarak tanımış ve sevmişler.İki şey çok söyleniyor bana. Birincisi o kadar genç ve başarılı yarışmacı içinde bu yaşıma rağmen çok iyi mücadele ettin diyorlar. İkincisi de gerçekten yemek vermiyorlar mı diye soruyorlar.
- Aradaki onca yaş farkına rağmen performansınla gençleri zorladın. O sebeple ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Böyle olmak isteyenlere tavsiyelerin var mı?
- Koşmak giderek popüler bir hal aldı. Bir spordan çok bir yaşam biçimi haline geldi. Hatta koşu grupları için günümüzün sosyalleşme alanları deniyor. “Eskiden dışarı çıkardık şimdi sabahları birlikte koşuyoruz” durumu yani.
Herkesin koşma sebebi farklılık gösterebilir. Mesela benim için bir hayat biçimi. Ama sosyalleşmek isteyen, artık sağlığım elden gidiyor bir yerden başlamam lazım diyen, birileri olmadan koşamam zaten o yüzden grupla koşayım diyen ya da birçok başka nedenlerden dolayı insanlar bir araya geliyorlar. İşte aslında önemli olan bir araya gelebilmek zaten. Önemli olan teknoloji çağında hareket edebilmek zaten. Bunlar çok kıymetli bence. Nedeni ne olursa olsun spor yapan insanlara çok önem veriyorum ben. Çünkü ne kadar çok kişi spor yaparsa onlardan daha fazlası gelecektir emin olun, kelebek etkisi….