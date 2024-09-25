Özgür Tetik’i Yeniden Adada Görmek İsteyenlere Müjde: “Survivor Defterini Kapatmadım!”

Ben onu Survivor’a katılmadan önce tanıma şansını elde ettim. Özgür Tetik’ten, Survivor adasının Gandalf lakaplı yarışmacısından bahsediyorum. Onu yarışma öncesinden tanıdığımı belirtmemin sebebi şu: televizyonda ne izlediyseniz gerçekte de o. Tek bir cümlesi ya da verdiği tek bir tepki farklı değil.

Senelerce ekran önünde iş yapmış ve hafiften benzeri bir etkiyi yaşamış biri olarak çok emin bir şekilde söyleyebilirim ki bahsettiğim gerçeklik seviyesi ki çok nadir yakalanan bir durum…

İnsanlar izlendikçe, popülerleştikçe kısaca “ünlü” oldukça değişirler ve bunu fark ettiklerinde de çok geçtir. Keyifli bir sohbet oldu, Özgür şimdi sosyal medyasını çok aktif kullanıyor ve orada hayata dair kısa videolar paylaşıyor. Anlattıkları akılda kalıcı ve tabii ki samimi. Takip etmeyen kalmasın derim.