Oyun Dolu, Gurur Dolu 30 Yıl! Türkiye 30. Zeka Oyunları Yarışması Başlıyor

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
26.08.2025 - 17:58

Her yaştan katılımcının düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, zekâ oyunlarına ilgiyi artırmak ve katılımcılara keyifli bir deneyim sunmak amacıyla düzenlenen “OYUN 2025”e başvurular 8 Eylül’e kadar devam ediyor.

Zekâ Oyunları 30 Yaşında!

Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması, 1996 yılında Millî Eğitim Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK’ın katkılarıyla hayata geçti ve bu yıl otuzuncu kez düzenleniyor. Gazete ve dergilerde, üniversitelerde, okullarda ve internet ortamında duyurulan yarışmaya, yaş ve eğitim sınırlaması olmaksızın isteyen herkes katılabiliyor.

İlk üç aşamada başarılı olan yarışmacılar, Ankara’da gerçekleştirilecek Final Sınavı’na katılmaya hak kazanıyor. Final günü düzenlenen Ödül Töreni’nde dereceye girenlere ödülleri takdim ediliyor.

Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması, bireylerin düşünme, problem çözme ve bilişsel yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyerek bilgi toplumunun oluşmasına katkı sunuyor.

Yarışma Tavkimi

Yarışma dört aşamada gerçekleştirilecek. İlk üç aşamaya tüm yarışmacılar katılacak. Bu aşamalar sonunda Minikler, Çocuklar, Gençler, Yetişkinler ve Emektarlar kategorilerinin her birinden 100’er kişi yazılı olarak yapılacak Final Sınavı’na davet edilecek.

  • MİNİKLER: 6-7-8 yaş (2019, 2018 ve 2017 yıllarında doğanlar. Okuma, yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip olmak gereklidir.)

  • ÇOCUKLAR: 9-10-11-12-13 yaş (2016, 2015, 2014, 2013, 2012 yıllarında doğanlar.)

  • GENÇLER: 14-15-16-17-18 yaş (2011, 2010, 2009, 2008, 2007 yıllarında doğanlar.)

  • YETİŞKİNLER: 19-49 yaş arası (2006, … , 1976 yıllarında doğanlar.)

  • EMEKTARLAR: 50 yaş ve üstü (1975 ve önceki yıllarda doğanlar.)

Her kategoride ilk 5 dereceye girenlere TZV Başarı Madalyası ve çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca her kategoride ilk 10’a giren yarışmacıların isimleri, fotoğrafları ve kısa özgeçmişleri “Şeref Kürsüsü”nde yayımlanacak. Tüm katılımcılara Katılım Belgesi (elektronik), Final Sınavı’na katılmaya hak kazananlara Başarı Belgesi (elektronik), Final sınavında ilk 5 dereceye giren katılımcılara ise Derece Belgesi verilecek.

Yarışma Bilgileri ve Koşullar

Birinci Aşama Sınavı soruları, 8 Eylül tarihine kadar herhangi bir süre kısıtlaması olmadan çözülebilecek. 

İkinci Aşama, 10-17 Eylül 2025 tarihleri arasında GriCeviz platformu üzerinden; üçüncü aşama ise 4 Ekim 2025 Cumartesi günü, 13.00-14.15 saatleri arasında oyun.tzv.org.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Son aşama olan Final Sınavı, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü 11.00-12.00 saatleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yazılı olarak gerçekleştirilecek. Sınavın ardından ise ödül töreni düzenlenecek.

Sorular Guinness Rekortmeni Emrehan Halıcı’dan, Cevaplar Sizden…

“Çocuklarımızın ilgilerini, yeteneklerini, zekâlarını mümkün olduğunca erken fark edelim, anlayalım. Onların soru sormalarını, hayal kurmalarını destekleyelim.”

Yarışmanın soruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Guinness Dünya Rekoruna sahip, “dünyanın en uzun süre zekâ soruları hazırlayan köşe yazarı” olan Türkiye Zekâ Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanıyor. 30. yılını kutlayan yarışmaya 6-99 yaş arasındaki herkes davetli!

Yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi almak için 👉 oyun.tzv.org.tr

