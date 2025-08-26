Oyun Dolu, Gurur Dolu 30 Yıl! Türkiye 30. Zeka Oyunları Yarışması Başlıyor

Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması, 1996 yılında Millî Eğitim Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK’ın katkılarıyla hayata geçti ve bu yıl otuzuncu kez düzenleniyor. Gazete ve dergilerde, üniversitelerde, okullarda ve internet ortamında duyurulan yarışmaya, yaş ve eğitim sınırlaması olmaksızın isteyen herkes katılabiliyor.

İlk üç aşamada başarılı olan yarışmacılar, Ankara’da gerçekleştirilecek Final Sınavı’na katılmaya hak kazanıyor. Final günü düzenlenen Ödül Töreni’nde dereceye girenlere ödülleri takdim ediliyor.

Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması, bireylerin düşünme, problem çözme ve bilişsel yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyerek bilgi toplumunun oluşmasına katkı sunuyor.