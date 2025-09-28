onedio
Osmanlı Devleti Tarafından Kurulan İlk Resmi Postanenin Adı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu ve Cevabı

Osmanlı Devleti Tarafından Kurulan İlk Resmi Postanenin Adı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu ve Cevabı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
28.09.2025

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı sorular devam ediyor! 28 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelen sorular, izleyenler tarafından da merak ediliyor. Yarışmacıya sorulan 'Osmanlı'daki ilk postanenin adı nedir?' sorusu da merak uyandırdı! Peki ilk resmi postanenin adı ne?

İşte Osmanlı Devleti tarafından kurulan ilk resmi postane...

Osmanlı Devleti Tarafından Kurulan İlk Resmi Postanenin Adı Nedir?

Osmanlı Devleti Tarafından Kurulan İlk Resmi Postanenin Adı Nedir?

A: Postahane-i Hümayun

B: Postahane-i Amire

C:Postahane-i Şahane

D: Postahane-i Sultani

Doğru Cevap: B yani Postahane-i Amire

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
