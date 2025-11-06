Osmanlı Devleti’nde 18. Yüzyılda Cezayirli Gazi Hasan Paşa Hangi Hayvanı Yanında Gezdirmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster'in 6 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde sorulan “Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılda kaptanıderya ve sadrazam olarak görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa hangi hayvanı yanında gezdirmiştir?” sorusu gündem oldu.