Osmanlı Devleti’nde 18. Yüzyılda Cezayirli Gazi Hasan Paşa Hangi Hayvanı Yanında Gezdirmiştir?

06.11.2025 - 22:05

Kim Milyoner Olmak İster'in 6 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde sorulan “Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılda kaptanıderya ve sadrazam olarak görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa hangi hayvanı yanında gezdirmiştir?” sorusu gündem oldu.

Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılda kaptanıderya ve sadrazam olarak görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa hangi hayvanı yanında gezdirmiştir?

A) Kartal

B) Aslan

C) Şempanze

D) Piton

Cevap: Aslan

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
