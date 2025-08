Onu Unutmak İçin Kaç Ay Daha Gerekecek?

Kalbindeki o derin izi silmek, onu tamamen unutmak için belki 10, belki 15, hatta belki de 24 ay daha gerekebilir. Bu, bir anda olacak bir şey değil, zaman alacak. Duyguların hala taze, hala yoğun. Hala onunla dolu her bir hücren. Ama unutma, bu tamamen normal. Her ayrılık, her veda bir yas süreci gerektirir ve bu süreci yaşamak, onu sindirmek için kendine izin vermelisin. Unutmanın kolay olmadığını, hatta bazen imkansız gibi göründüğünü biliyoruz. Ancak zamanın her şeyin ilacı olduğunu unutmamalısın. Bu süreçte kendine karşı sabırlı olmalı, duygularını kabullenmeli ve onlarla yüzleşmelisin. Kendine izin ver, duygularına izin ver. Onu unutmak için daha fazla zamana ihtiyacın olduğunu kabullen ve bu süreci yaşa. Unutma, her yıkımın ardından yeni bir başlangıç vardır.