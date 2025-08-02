Onu Unutmak İçin Kaç Ay Daha Gerekecek?
Ayrılıklar zamanla hafifler, ama her kalp aynı hızda iyileşmez. Bazen bir şarkı, bazen bir sokak lambası bile onu hatırlatmaya yeter. Peki senin için bu süreç ne kadar sürecek? Kalbini ne kadar toparladın, hafızan ne kadar hazır bırakmaya? Bu test, seni biraz geçmişe götürüp geleceğe dair bir ipucu verebilir. Hazırsan duygularını tartıyoruz: Onu unutmak için kaç ay daha gerekiyor?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Onu düşündüğünde en çok ne hissediyorsun?
4. Onunla ilgili eski fotoğraflara veya mesajlara ne sıklıkla bakıyorsun?
5. Eski alışkanlıklarını veya ortak yaptığınız şeyleri yapmaya devam ediyor musun?
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6. Yeni biriyle tanışma fikri seni nasıl hissettiriyor?
7. Onun hakkında olumsuz düşünceler aklına geliyor mu?
8. Son olarak gelecekte onunla tekrar iletişim kurma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun?
Onu unutmak için daha 10 belki 15 belki 24 aya ihtiyacın var!
Onu unutmak için 8 aya ihtiyacın var!
Onu unutmak için 4-5 aya ihtiyacın var!
Onu unutmak için sana 1 ay fazla bile!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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