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Atıştırmalık Seçimlerine Göre Kaç Kilo Alacaksın?

Atıştırmalık Seçimlerine Göre Kaç Kilo Alacaksın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
30.07.2025 - 15:01

Atıştırmalıklar küçük zevklerdir ama bazen sonuçları büyük olabilir! Sevdiğin tatlar, alışkanlıkların ve gün içindeki atıştırmalık seçimlerin, kilosunu nasıl etkileyebilir hiç merak ettin mi? Bu testle, favori atıştırmalıklarına göre önümüzdeki dönemde kilo değişimin ne olabilir, eğlenceli bir şekilde keşfet! Tabii ki, unutma; önemli olan denge ve kendini sevmen!

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0 Kilo

Sen atıştırmalık seçerken etiketi okuyanlardan, “bu kaç kalori acaba?” diye düşünenlerdensin. Elin hep badem, yoğurt, ya da bir avuç meyveye gidiyor. Kilon yerinde, hatta çevrendekiler senden ilham alıyor!

+2 Kilo

Genel olarak dengelisin ama can sıkıntısına çikolata açtıranlardan biri olduğunu biliyoruz. Haftada birkaç kez tatlı kaçamakların oluyor ama toparlamasını da biliyorsun. Bu yüzden artı 2 kilo seni pek bozmaz!

+5 Kilo

Gece 11’den sonra gelen “bir şey yesem mi ya?” düşünceleri seni biraz zorluyor. Cips, bisküvi, pizza... “Bir kere ya” diyerek biraz fazla kaçırıyorsun. Kilo artışı kaçınılmaz ama hâlâ geri dönüş mümkün!

+7 Kilo

Tatlı, tuzlu, gazlı içecek… Hepsi favorin. “Hayat kısa, neden tadını çıkarmayayım?” diyorsun. Enerjin bol ama bu seçimlerin sana 7 kilo olarak geri dönebilir. Yine de moral bozmak yok, her zaman denge sağlanabilir!

+10 Kilo

Mutluysan yiyorsun, üzgünsen yiyorsun, sıkıldıysan da yiyorsun. Atıştırmalık senin terapi şeklin olmuş. Bu alışkanlık biraz kilo olarak geri dönebilir. Belki de sağlıklı alternatiflerle biraz denge zamanı gelmiştir?

+15 Kilo

Senin favorin her şeyin en kaloriklisi. Donutlar, milkshake’ler, kızartmalar... Ne görsen canın çekiyor ve genelde 'hayır' demiyorsun. Bu testin sonunda +15 kilo sürpriz değil. Ama sen eğlenmeyi biliyorsun, gerisi sana kalmış!

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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