Burcuna Göre Seni Unutmak Kaç Yıl Sürer?

Bazı insanlar bir anda silinir gider, bazılarıysa yıllar geçse de akıllardan çıkmaz... Peki ya sen? Seni tanıyan, sana aşık olan biri… seni kaç yılda unutur? Yoksa hiç mi unutamaz? Burcun; kişiliğini, enerjini, etkileyiciliğini ve insanlarda bıraktığın izleri şekillendirir. Kimileri senin duygusal derinliğine kapılırken, kimileri karizmana ya da gizemli tavırlarına tutulur. Ama asıl soru şu: Senden sonra hayatlarına devam edebiliyorlar mı?