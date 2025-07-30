İçindeki Anne Sezgisine Göre Çocuğuna Hangi İsim Yakışır?
Anne olmak sadece bir görev değil, kalpten gelen bir his… İçindeki sevgi, koruma ve şefkat sezgisi sana çocuğuna en çok yakışacak ismi fısıldıyor olabilir. Bu test, anne sezgilerini keşfederek, gelecekteki çocuğuna hangi ismin en güzel uyacağını ortaya çıkaracak. Hazırsan, iç sesini dinle ve anlamlı ismine doğru bir adım at!
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1. Sabahları uyanınca ilk hissettiğin şey genelde ne olur?
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2. Bir çocuğun kişiliğinde en çok neye önem verirsin?
3. Bir isim sana göre nasıl olmalı?
4. En sevdiğin masal kahramanı hangisine daha yakın?
5. Çocuğunla geçireceğin ideal bir gün nasıl olurdu?
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6. Hayalindeki çocuğun büyüyünce nasıl biri olur?
7. Seni en çok etkileyen renk hangisi?
8. İlk kez kucağında bebeğini tuttuğunda ne hissetmeyi beklersin?
9. Sence bir çocuk ismi, onun geleceğini nasıl etkiler?
10. Son olarak annelik senin için bir kelimeyle ne demek?
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Senin çocuğuna yakışacak isim;👇
Senin çocuğuna yakışacak isim;👇
Senin çocuğuna yakışacak isim;👇
Senin çocuğuna yakışacak isim;👇
Senin çocuğuna yakışacak isim;👇
Senin çocuğuna yakışacak isim;👇
Senin çocuğuna yakışacak isim;👇
Senin çocuğuna yakışacak isim;👇
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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