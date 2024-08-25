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Onsuz Nasıl Hissediyorsun?

Onsuz Nasıl Hissediyorsun?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 12:01

Hayatımızdan çıkan insanların arkasından bazen üzülürüz bazen de seviniriz. Bu çıkan insanın hayatımızdaki yerine bağlı olarak değişir. Peki sen kendini o olmadan nasıl hissediyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sizin ilişkinizi ne bitirdi?

3. Sizin ilişkinizi ne bitirdi?

4. Özlesen arar mısın?

4. Özlesen arar mısın?

5. Onu en son ne zaman gördün?

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6. Kendini son zamanlarda nasıl hissediyorsun?

7. Sence onu unutabildin mi?

8. Onunla ilgi hatırladığın anılar iyi mi, kötü mü?

8. Onunla ilgi hatırladığın anılar iyi mi, kötü mü?

9. Ağlamak sana nasıl hissettiriyor?

10. Son olarak senden sonra onun hayatına biri girdi mi?

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Sen onsuz çok üzgün hissediyorsun!

Sen onsuz çok üzgün hissediyorsun!

Kalbin, onun yokluğunda her geçen anı bir bıçak yarası gibi hissetmeye devam ediyor. Gözlerini kapattığın her an, sanki hala oradaymış gibi onun tatlı gülüşünü, melodik sesini ve hatta o eşsiz parfümünün kokusunu bile hissediyorsun. Ancak, hayatın acı gerçekleriyle yüzleşmek zorundasın: O artık senin hayatında bir yıldız kadar uzakta. Bu durumun seni nasıl etkilediğini anlatmak için kelimeler bile kifayetsiz kalıyor. Sanki cehennem azabını yaşıyormuşçasına bir hüzün, tüm varlığını sarmalıyor. Onun yokluğu, hayatının her köşesinde seni bekleyen bir kâbusa dönüşüyor. Her gün, her saat, hatta her dakika, onunla geçirdiğin güzel anılar seni bulup kıyısında mahsur bırakıyor. Bu karanlık duyguların girdabında kaybolmuş gibi hissediyorsun, sanki bir labirentin içinde sıkışıp kalmışsın ve çıkış yolunu bulamıyorsun.

Sen onsuz kaybolmuş hissediyorsun!

Dünyanın renkleri solmuş, çevrendeki sesler anlamsız bir gürültüye dönüşmüş gibi hissediyorsun. Sanki kalbinin bir parçası eksilmiş ve tamamlanmayı bekliyor. Onunla geçirdiğin her an, her saniye hala zihninde canlı ve taze. Onun yokluğunda kendini bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissediyorsun. Çıkmak için ne kadar çaba göstersen de, sanki bir manyetik alan seni hep aynı noktaya çekiyor. Onunla dolu olan bu dünyada, onsuzluk adeta bir kara delik gibi içine çekiyor seni. Her köşe başı, her sokak, her anı onunla dolu. Bu anılar, onun yokluğunda seni daha da derinlere, karanlığa sürüklüyor. Bu karmaşık duygular içerisinde, onsuz bir hayatı düşünmek bile seni dehşete düşürüyor. Onun yokluğunda, sen adeta bir hayalet gibi dolaşıyorsun bu dünyada. Her ne kadar etrafındaki insanlar seni görseler de, sen kendini kaybolmuş hissediyorsun. Onun yokluğunda, sen sanki bir sis perdesinin ardına saklanmışsın.

Sen onsuz daha huzurlu hissediyorsun!

Bir zamanlar hayatının tam kalbinde, her şeyin merkezinde olan o kişi artık yok. İnanması güç ama, şaşırtıcı bir şekilde, kendini daha sakin, daha huzurlu hissediyorsun. Onunla geçirdiğin tüm çalkantılı günler, gürültülü ve tükenmek bilmeyen tartışmalar, sürekli karşına çıkan ve bitmek bilmeyen sorunlar artık geride kaldı. Şimdi, belki de ilk kez uzun bir süre sonra, biraz olsun huzura kavuşmuş hissediyorsun. Onsuzluk, ilk başta korkutucu ve belirsiz bir gelecek gibi görünse de, aslında senin için bir nevi huzur limanı olmuş. İşte bu, hayatın ironik bir şekilde sana sunduğu, belki de en tatlı sürprizlerden biri. Her ne kadar başta kabullenmesi zor olsa da, şimdi onsuz bir hayatın aslında ne kadar da rahatlatıcı ve huzur verici olduğunu fark ediyorsun.

Sen onsuz eksik hissediyorsun!

Sen onsuz eksik hissediyorsun!

Onun yokluğunda, kalbinin içinde bir boşluk hissediyorsun. Onunla geçirdiğin anılar, aniden aklına geliyor ve seni bir hüzün kaplıyor. Bu hüzün, sanki bir parçanın eksik olduğu hissini veriyor. Onunla paylaştığın her an, her gülüş, her bakış, kalbinde derin bir iz bırakmış ve şimdi o yokken, bu izler sanki birer yara gibi acıtıyor. Onun gülüşünü, sesini, sıcaklığını özlüyorsun. Onunla geçirdiğin zamanlar, sanki bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyor. Her bir sahne, kalbinde bir yankı uyandırıyor ve seni biraz daha derin bir özleme sürüklüyor. Onun yokluğu, kalbinde bir eksiklik yaratıyor. Bu eksiklik, zaman zaman seni hüzünlendiriyor, zaman zaman da öfkelendiriyor. Ama ne olursa olsun, onun yokluğu kalbini sıkı sıkıya sarıyor ve seni bir özlem sarmalına çekiyor.

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