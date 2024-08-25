Onsuz Nasıl Hissediyorsun?

Dünyanın renkleri solmuş, çevrendeki sesler anlamsız bir gürültüye dönüşmüş gibi hissediyorsun. Sanki kalbinin bir parçası eksilmiş ve tamamlanmayı bekliyor. Onunla geçirdiğin her an, her saniye hala zihninde canlı ve taze. Onun yokluğunda kendini bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissediyorsun. Çıkmak için ne kadar çaba göstersen de, sanki bir manyetik alan seni hep aynı noktaya çekiyor. Onunla dolu olan bu dünyada, onsuzluk adeta bir kara delik gibi içine çekiyor seni. Her köşe başı, her sokak, her anı onunla dolu. Bu anılar, onun yokluğunda seni daha da derinlere, karanlığa sürüklüyor. Bu karmaşık duygular içerisinde, onsuz bir hayatı düşünmek bile seni dehşete düşürüyor. Onun yokluğunda, sen adeta bir hayalet gibi dolaşıyorsun bu dünyada. Her ne kadar etrafındaki insanlar seni görseler de, sen kendini kaybolmuş hissediyorsun. Onun yokluğunda, sen sanki bir sis perdesinin ardına saklanmışsın.