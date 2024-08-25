Onsuz Nasıl Hissediyorsun?
Onsuz Nasıl Hissediyorsun?
Hayatımızdan çıkan insanların arkasından bazen üzülürüz bazen de seviniriz. Bu çıkan insanın hayatımızdaki yerine bağlı olarak değişir. Peki sen kendini o olmadan nasıl hissediyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sizin ilişkinizi ne bitirdi?
4. Özlesen arar mısın?
5. Onu en son ne zaman gördün?
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6. Kendini son zamanlarda nasıl hissediyorsun?
7. Sence onu unutabildin mi?
8. Onunla ilgi hatırladığın anılar iyi mi, kötü mü?
9. Ağlamak sana nasıl hissettiriyor?
10. Son olarak senden sonra onun hayatına biri girdi mi?
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Sen onsuz çok üzgün hissediyorsun!
Sen onsuz kaybolmuş hissediyorsun!
Sen onsuz daha huzurlu hissediyorsun!
Sen onsuz eksik hissediyorsun!
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