Onsuz Nasıl Hissediyorsun?

Kalbin, onun yokluğunda her geçen anı bir bıçak yarası gibi hissetmeye devam ediyor. Gözlerini kapattığın her an, sanki hala oradaymış gibi onun tatlı gülüşünü, melodik sesini ve hatta o eşsiz parfümünün kokusunu bile hissediyorsun. Ancak, hayatın acı gerçekleriyle yüzleşmek zorundasın: O artık senin hayatında bir yıldız kadar uzakta. Bu durumun seni nasıl etkilediğini anlatmak için kelimeler bile kifayetsiz kalıyor. Sanki cehennem azabını yaşıyormuşçasına bir hüzün, tüm varlığını sarmalıyor. Onun yokluğu, hayatının her köşesinde seni bekleyen bir kâbusa dönüşüyor. Her gün, her saat, hatta her dakika, onunla geçirdiğin güzel anılar seni bulup kıyısında mahsur bırakıyor. Bu karanlık duyguların girdabında kaybolmuş gibi hissediyorsun, sanki bir labirentin içinde sıkışıp kalmışsın ve çıkış yolunu bulamıyorsun.