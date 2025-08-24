Onedio Stil Anketi: Deniz Baysal'ın Tarzını Yorumluyoruz!
Moda dünyası, her daim şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştıran, giyim tarzlarıyla trend belirleyen birçok ünlü isimle dolu. Bu isimler, kıyafet seçimleri ve kombinlerine kattıkları özgün dokunuşlarla, bizlere ilham kaynağı oluyorlar.
Onedio olarak, sizler için bu hafta bir stil anketi düzenledik.
Bu anketimizde, ünlülerin tarzlarını değerlendireceğiz ve sizlerin de görüşlerinizi alacağız. İşte bu haftanın stil radarında kim var dersiniz?
Onedio stil anketi ile ünlülerin tarzlarını puanlıyoruz! Bu hafta radarımızda Deniz Baysal var.
Buyurun;👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
#1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
#2
#3
#4
#5
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
#6
#7
#8
#9
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın