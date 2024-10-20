Ona Aşık mısın Yoksa Takıntılı mı?
Ona Aşık mısın Yoksa Takıntılı mı?
Aşık mısın yoksa takıntılı mı?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Onu düşündüğünde nasıl hissediyorsun?
4. Onunla geçirdiğin zaman nasıl geçiyor?
5. Onun yanında kendini nasıl hissediyorsun?
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6. Onunla bir gelecek hayal ediyor musun?
7. Peki o olmadan kendini yetersiz hissediyor musun?
8. Ne sıklıkla tartışıyorsunuz?
9. Daha önce hiç ilişkinizde ara verdiniz mi?
10. Son olarak en çok neye karışıyorsun?
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Sen ona aşıksın!
Sen ona takıntılısın!
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