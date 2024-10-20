Görüş Bildir
Haberler
Test
İlişki Testleri
Ona Aşık mısın Yoksa Takıntılı mı?

Ona Aşık mısın Yoksa Takıntılı mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
20.10.2024 - 16:01

Aşık mısın yoksa takıntılı mı?

Haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Onu düşündüğünde nasıl hissediyorsun?

3. Onu düşündüğünde nasıl hissediyorsun?

4. Onunla geçirdiğin zaman nasıl geçiyor?

4. Onunla geçirdiğin zaman nasıl geçiyor?

5. Onun yanında kendini nasıl hissediyorsun?

5. Onun yanında kendini nasıl hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Onunla bir gelecek hayal ediyor musun?

7. Peki o olmadan kendini yetersiz hissediyor musun?

8. Ne sıklıkla tartışıyorsunuz?

8. Ne sıklıkla tartışıyorsunuz?

9. Daha önce hiç ilişkinizde ara verdiniz mi?

10. Son olarak en çok neye karışıyorsun?

10. Son olarak en çok neye karışıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sen ona aşıksın!

Kalbinin derinliklerinde, o adeta bir yıldız gibi parlıyor. Onunla geçirdiğin her an, kalbinde bir şarkı gibi yankılanıyor. Onun gülüşü, onun bakışları... Onun bakışlarına kapıldığın an, tüm dünya duruyor sanki. Onunla olduğun zaman, dünyadaki tüm sorunlar unutuluyor ve sadece onun varlığı kalıyor. Onunla birlikteyken, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun bile. Onunla konuşurken, onun ses tonu kalbinde bir melodi oluşturuyor. Onunla gülüştüğün anlar, hayatının en değerli anıları oluyor. Onunla birlikte olduğun zaman, hayat daha anlamlı, daha renkli geliyor. Onunla birlikteyken, hayatın tüm zorluklarına karşı daha güçlü hissediyorsun. Evet, sen ona aşıksın. Bu aşk, kalbinin en derinliklerine işlemiş durumda. Bu aşk, seni tamamen sarıp sarmalamış durumda. Bu aşk, senin hayatını daha güzel, daha anlamlı kılıyor. Bu aşk, seni sen yapan bir parça. Evet, sen ona aşıksın ve bu aşk, senin hayatının en güzel parçası.

Sen ona takıntılısın!

Sen ona takıntılısın! Her anında aklında o var gibi görünüyor. Onunla ilgili düşüncelerinin seni nasıl etkilediğini biliyorum. Gözlerin parladığında, onun hakkında bir şeyler duymak için sabırsızlanıyorsun. Bu durum, bazen seni çok mutlu ediyor ama bazen de huzursuz hissettiriyor. Onunla geçirdiğin zamanları sürekli hatırlıyorsun ve bu anılar, aklında dönüp duruyor. Sosyal medya hesaplarını kontrol etmekten kendini alamıyorsun; her paylaşımını görmek istiyorsun. Onunla ilgili hayaller kurmak, seni daha da derin düşüncelere sürüklüyor. Duyguların o kadar yoğun ki, bazen gerçeklikten kopup hayal dünyasında kayboluyorsun. Bu takıntı, ilişkini derinleştirirken, aynı zamanda seni güvensiz hissettirebilir. Onunla birlikteyken hissettiğin mutluluk, kaybetme korkusuyla iç içe geçmiş durumda. Arkadaşların, bu takıntının farkında ve seni uyarıyor; ama sen yine de duygularını kontrol edemiyorsun. Kendini onun etrafında daha çok görmek istiyorsun, ama bu yoğunluk zamanla seni yıpratıyor. Belki de bu duygularla yüzleşmek, kendine olan güvenini yeniden kazanmanın bir yoludur. Unutma, aşırı takıntı bazen ilişkileri zorlayabilir; bu yüzden duygularını dengelemeyi öğrenmek önemli olabilir.

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın