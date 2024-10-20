Sen ona takıntılısın! Her anında aklında o var gibi görünüyor. Onunla ilgili düşüncelerinin seni nasıl etkilediğini biliyorum. Gözlerin parladığında, onun hakkında bir şeyler duymak için sabırsızlanıyorsun. Bu durum, bazen seni çok mutlu ediyor ama bazen de huzursuz hissettiriyor. Onunla geçirdiğin zamanları sürekli hatırlıyorsun ve bu anılar, aklında dönüp duruyor. Sosyal medya hesaplarını kontrol etmekten kendini alamıyorsun; her paylaşımını görmek istiyorsun. Onunla ilgili hayaller kurmak, seni daha da derin düşüncelere sürüklüyor. Duyguların o kadar yoğun ki, bazen gerçeklikten kopup hayal dünyasında kayboluyorsun. Bu takıntı, ilişkini derinleştirirken, aynı zamanda seni güvensiz hissettirebilir. Onunla birlikteyken hissettiğin mutluluk, kaybetme korkusuyla iç içe geçmiş durumda. Arkadaşların, bu takıntının farkında ve seni uyarıyor; ama sen yine de duygularını kontrol edemiyorsun. Kendini onun etrafında daha çok görmek istiyorsun, ama bu yoğunluk zamanla seni yıpratıyor. Belki de bu duygularla yüzleşmek, kendine olan güvenini yeniden kazanmanın bir yoludur. Unutma, aşırı takıntı bazen ilişkileri zorlayabilir; bu yüzden duygularını dengelemeyi öğrenmek önemli olabilir.