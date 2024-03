Ömür Boyu Öğrenme Nedir, Öğrenme İsteği Nasıl Canlı Tutulur?

Her gün yeni bir şeyler öğrenmek ruhumuzu genç tutar. Peki, bu sürekli yenilenme hali nedir? Basitçe, hayatın her anında, her yaştan, her durumdan öğrenme sürecidir. Kitaplar, podcast'ler, sohbetler, hatta yolda yürürken bile öğrenebilirsiniz!

* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.