Ölüm Riski Yükseliyor: Masa Başı Çalışanlar Ne Kadar Egzersiz Yapmalı?
Ölüm Riski Yükseliyor: Masa Başı Çalışanlar Ne Kadar Egzersiz Yapmalı?
Çağımızın artan derdi teknolojinin hayatımıza adapte olmasıyla insan doğasının sağlığı için gerekli olan hareket de azalıyor. Özellikle masa başı işlerde çalışanların kalp ve damar sağlığı bundan etkilenirken, daha aktif olan kişilere göre hastalıklara yakalanma riski yüzde 34 daha fazla oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Avcı-toplayıcı toplumdan, tarıma, tarımdan da sanayiye geçen insanoğlu hep bir fiziksel aktivite içindeydi.
Özellikle masa başı çalışmanın arttığı çağımızda, "15 dakikalık bir egzersiz tüm gün oturmanın risklerini ortadan kaldırabilecek" diyen uzmanlar heyecan yarattı.
Çalışma hayatındaki günlük rutinlerde küçük değişiklikler, etkili olarak uzun süreli olumlu değişiklikler yaratıyor.
JAMA Network Open adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, "çalışırken uzun süre oturmanın" etkisini ölçerken, "çoğunlukla oturan", "çoğunlukla oturmayan" ve "ortalama" olarak ayrılan kitlede, "boş zamanlarında fiziksel aktivite" yapma oranlarına da bakıldı.
Boş zamanlarındaki faaliyetler günde 15 ila 30 dakika artarsa "ölüm oranının çoğunlukla iş yerinde oturmayan hareketsiz bireylerinkine yakın bir düzeye inebileceği" görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çalışmada, "2020'de Dünya Sağlık Örgütü'nün fiziksel aktiviteye ilişkin kılavuzlarında ilk kez, sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle hareketsiz davranışların azaltılması tavsiye edildi" diye hatırlartıldı.
Ayrıca "Çeşitli çalışmalarda uzun süre oturanların kardiyovasküler hastalık, kanser ve diyabetin yanı sıra her türlü nedenden kaynaklanan ölüm oranlarının arttığı bulundu" diye belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda