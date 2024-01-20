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Ölüm Riski Yükseliyor: Masa Başı Çalışanlar Ne Kadar Egzersiz Yapmalı?

Ölüm Riski Yükseliyor: Masa Başı Çalışanlar Ne Kadar Egzersiz Yapmalı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.01.2024 - 16:24

Çağımızın artan derdi teknolojinin hayatımıza adapte olmasıyla insan doğasının sağlığı için gerekli olan hareket de azalıyor. Özellikle masa başı işlerde çalışanların kalp ve damar sağlığı bundan etkilenirken, daha aktif olan kişilere göre hastalıklara yakalanma riski yüzde 34 daha fazla oluyor.

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Avcı-toplayıcı toplumdan, tarıma, tarımdan da sanayiye geçen insanoğlu hep bir fiziksel aktivite içindeydi.

Avcı-toplayıcı toplumdan, tarıma, tarımdan da sanayiye geçen insanoğlu hep bir fiziksel aktivite içindeydi.

Ancak 21. yüzyılda teknoloji birçok fiziki işi devralırken insanoğlu da şehirleşmenin de etkisiyle daha sınırlı bir alanda kalarak hareketsizleşti. Bu da doğası gereği insanların sağlık problemleri yaşamasına neden oluyor.

Özellikle masa başı çalışmanın arttığı çağımızda, "15 dakikalık bir egzersiz tüm gün oturmanın risklerini ortadan kaldırabilecek" diyen uzmanlar heyecan yarattı.

Özellikle masa başı çalışmanın arttığı çağımızda, "15 dakikalık bir egzersiz tüm gün oturmanın risklerini ortadan kaldırabilecek" diyen uzmanlar heyecan yarattı.

Independent'dan Maira Butt haberine göre, hareketsiz bir yaşam tarzının, ofis çalışanlarının sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri içinde kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle ölüm riskini artırdığı biliniyor.

Çalışma hayatındaki günlük rutinlerde küçük değişiklikler, etkili olarak uzun süreli olumlu değişiklikler yaratıyor.

Çalışma hayatındaki günlük rutinlerde küçük değişiklikler, etkili olarak uzun süreli olumlu değişiklikler yaratıyor.

Tayvanlı araştırmacılar, yaş ortalaması 39 olan 481 bin 688 katılımcıyı 13 yıl boyunca incelerken, bu sürede bu kitlenin içindeki 26 bin 257 kişi hayatını kaybediyor.

JAMA Network Open adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, "çalışırken uzun süre oturmanın" etkisini ölçerken, "çoğunlukla oturan", "çoğunlukla oturmayan" ve "ortalama" olarak ayrılan kitlede, "boş zamanlarında fiziksel aktivite" yapma oranlarına da bakıldı.

JAMA Network Open adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, "çalışırken uzun süre oturmanın" etkisini ölçerken, "çoğunlukla oturan", "çoğunlukla oturmayan" ve "ortalama" olarak ayrılan kitlede, "boş zamanlarında fiziksel aktivite" yapma oranlarına da bakıldı.

Uzun süre hareketsiz bir şekilde çalışanların uzun vadeli sağlık sorunlarının yanında yüzde 16 oranında daha yüksek ölüm riski taşıdığı tespit edilirken, 'çoğunlukla oturanlar', 'çoğunlukla oturmayan'lara  göre, kalp ve damar hastalıklarında yüzde 34 oranında daha fazla ölüm riski taşıyor.

Boş zamanlarındaki faaliyetler günde 15 ila 30 dakika artarsa "ölüm oranının çoğunlukla iş yerinde oturmayan hareketsiz bireylerinkine yakın bir düzeye inebileceği" görüldü.

Boş zamanlarındaki faaliyetler günde 15 ila 30 dakika artarsa "ölüm oranının çoğunlukla iş yerinde oturmayan hareketsiz bireylerinkine yakın bir düzeye inebileceği" görüldü.
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Çalışmada, "2020'de Dünya Sağlık Örgütü'nün fiziksel aktiviteye ilişkin kılavuzlarında ilk kez, sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle hareketsiz davranışların azaltılması tavsiye edildi" diye hatırlartıldı.

Çalışmada, "2020'de Dünya Sağlık Örgütü'nün fiziksel aktiviteye ilişkin kılavuzlarında ilk kez, sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle hareketsiz davranışların azaltılması tavsiye edildi" diye hatırlartıldı.

Ayrıca "Çeşitli çalışmalarda uzun süre oturanların kardiyovasküler hastalık, kanser ve diyabetin yanı sıra her türlü nedenden kaynaklanan ölüm oranlarının arttığı bulundu" diye belirtildi.

Ayrıca "Çeşitli çalışmalarda uzun süre oturanların kardiyovasküler hastalık, kanser ve diyabetin yanı sıra her türlü nedenden kaynaklanan ölüm oranlarının arttığı bulundu" diye belirtildi.

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