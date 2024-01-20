Ölüm Riski Yükseliyor: Masa Başı Çalışanlar Ne Kadar Egzersiz Yapmalı?

Çağımızın artan derdi teknolojinin hayatımıza adapte olmasıyla insan doğasının sağlığı için gerekli olan hareket de azalıyor. Özellikle masa başı işlerde çalışanların kalp ve damar sağlığı bundan etkilenirken, daha aktif olan kişilere göre hastalıklara yakalanma riski yüzde 34 daha fazla oluyor.