Daha Çok Yağ Yakılır mı? Egzersiz Yapmak İçin Günün En Doğru Vakti Ne Zaman?

Hipotalamusta bulunan suprakiazmatik çekirdek, organları, kas ve yağ dokusunu saatlere göre sinyallerle senkronize ediyor.

Bu saatin ayrıca yemek yeme ve aktivitelerde de düzenleyici olduğu biliniyor. Kaslar da egzersize bu şekilde tepki vererek farklı zamanlarda düzenli egzersizlerle ayarlanabiliyor.