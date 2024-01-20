Daha Çok Yağ Yakılır mı? Egzersiz Yapmak İçin Günün En Doğru Vakti Ne Zaman?
Daha Çok Yağ Yakılır mı? Egzersiz Yapmak İçin Günün En Doğru Vakti Ne Zaman?
Günümüzün hareketsiz hayatı içinde egzersiz ihtiyacı artarken, spor için doğru saatlerin sağlığa etkileri de bilimsel olarak sürekli araştırılıyor. Vücudumuz ve performansımız için en doğru spor ve egzersiz süreleri ne zaman?
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Günümüzde teknoloji ile geçirilen süre uzarken, bu da hareketsiz bir yaşam sürmemize neden oluyor. Ancak yoğunluğun içinde de egzersiz için vakit bulmak da zorlaşıyor. Sağlık için en doğru zaman aynı zamanda en iyi performansı göstermeyi de sağlıyor.
144 yüzücünün öğleden sonra 5:12'de (17:12) en iyi performansı sergilediği ortaya çıktı. Fiziksel performansın saatten etkilendiği kanıtlanırken, sadece ödüllü olimpiyat sporcuları için geçerli değil.
Egzersiz yapmak için sabahları vakti olanlar için ne deniyor?
Beynin hipotalamus kısmındaki merkezde 24 saatte ışığa maruz kalan optik sinirin sinyalleri bu düzenlemeyi yapıyor.
Performans düzenlenirken, sağlık üzerinde etkilerini de değişebiliyor.
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Bulgularda kadınların haftada bir gün sabahları bir saatlik egzersizinin karın yağını azaltıp, kan basıncını düşürebileceğini gösterdiği belirtilirken, akşam egzersizi de kas performanslarını artırıyor.
Henüz akademik olarak yayınlanmayan çalışmada, öğleden sonra eğitilen farelerle sabah eğitilen farelerin performanslarındaki uyum sabah daha fazla oldu.
Araştırmacılar, benzer şekilde insanlarda da sporcuların "kas saatleri"nin doğru antrenmanla yeniden ayarlayabileceğini belirtirken, bu durum ayrıca vardiyalı çalışma ya da jet lag gibi uyum çalışmalarında kullanılabilecek.
Egzersizlerde rutin olması da antrenmana daha iyi uyum sağlarken, çoğu araştırmacı, her daim egzersizin faydalı olacağını savunuyor.
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