Uzun Vadede Vücudunuz İçin Yapabileceğiniz En Zararlı 15 Alışkanlık

'Diş eti iltihabı sadece dişlerinizi ve diş etlerinizi etkilemekle kalmaz, eklemlerinizi de etkileyebilir ve ağrıya neden olabilir. Ayrıca, ağzınızdaki bakteriler kan dolaşımınıza girebilir ve kalbinizi etkileyebilir. Üç yıl boyunca dişçiye gitmediğim bir dönem oldu (üniversite için yeni bir eyalete taşındım, okul işleriyle çok meşguldüm ve yeni bir yer bulma şansım olmadı), dişlerime çok özen göstermiyordum ve geri dönüşü olmayan periodontal hastalığa yakalanma eşiğindeydim. O dönemde ellerimde, bileklerimde, dizlerimde ve kalçalarımda artan eklem ağrıları oldu.'