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Uzun Vadede Vücudunuz İçin Yapabileceğiniz En Zararlı 15 Alışkanlık

Uzun Vadede Vücudunuz İçin Yapabileceğiniz En Zararlı 15 Alışkanlık

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 14:31

Günümüzde, iş stresi, hayat, ekonomi derken sağlığımızı korumak çok da kolay değil. Buna rağmen her gün bir alışkanlığınızı değiştirerek daha sağlıklı bir yaşama yelken açabilirsiniz. Bugün, sizin için en zararlı 15 alışkanlığı sıraladık.

Gelin bakalım nelermiş.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/ravenishak/t...
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1. "Vardiyalı çalışma sistemleri olmalı diye düşünüyorum."

1. "Vardiyalı çalışma sistemleri olmalı diye düşünüyorum."

'Geç saatlere kadar çalıştıktan sonra ertesi vardiyanızda erken saatlerde işe başlamak ve benzeri dengesiz sistemlerin beyin üzerine etkisi çok yıkıcı oluyor.'

2. "Gazlı içecekler ve enerji içecekleri dişleriniz için hayal edemeyeceğiniz kadar zararlı."

2. "Gazlı içecekler ve enerji içecekleri dişleriniz için hayal edemeyeceğiniz kadar zararlı."

'Babam mekanist olarak birçok gazlı içecek firmasıyla çalışmıştı ve en çok değişime ihtiyacı olan cihazlar genelde gazlı içecekleri taşıyan makineler oluyor. Dişlerinize neler yapabileceğini siz hayal edin.'

3. "Bir hobiye sahip olmamak ve gün içerisinde biriken stresinizi atmak için kullanabileceğiniz yötnemlerinizin olmaması beyin sağlığınız için çok kötü."

3. "Bir hobiye sahip olmamak ve gün içerisinde biriken stresinizi atmak için kullanabileceğiniz yötnemlerinizin olmaması beyin sağlığınız için çok kötü."

4. "Ağız hijyenininize dikkat etmemek."

4. "Ağız hijyenininize dikkat etmemek."

'Diş eti iltihabı sadece dişlerinizi ve diş etlerinizi etkilemekle kalmaz, eklemlerinizi de etkileyebilir ve ağrıya neden olabilir. Ayrıca, ağzınızdaki bakteriler kan dolaşımınıza girebilir ve kalbinizi etkileyebilir. Üç yıl boyunca dişçiye gitmediğim bir dönem oldu (üniversite için yeni bir eyalete taşındım, okul işleriyle çok meşguldüm ve yeni bir yer bulma şansım olmadı),  dişlerime çok özen göstermiyordum ve geri dönüşü olmayan periodontal hastalığa yakalanma eşiğindeydim. O dönemde ellerimde, bileklerimde, dizlerimde ve kalçalarımda artan eklem ağrıları oldu.'

5. "Uykusuz kalmak sağlığınız için çok zararlı."

5. "Uykusuz kalmak sağlığınız için çok zararlı."

'Uykusuz kalmak kronik olarak sağlığınıza çok zarar verir ve birçok organ sistemini etkiler. Sempatik tonunuzu ve dolayısıyla kan basıncınızı artırır, metabolizmayı etkiler ve şeker tüketme isteğinizi arttırır.'

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6. "Her saniye telefonunuzda olmanız size düşündüğünüzden çok daha fazla zarar veriyor."

'Zamanınızı sürekli bir uyaran varken geçirmeye alışıyorsunuz ve zorlu işleri yapmaya geldiğinde eksikliklerini daha çok hissediyorsunuz. Ayrıca yalnızlık ve sıkılma hislerini de güçlendiriyor.'

7. "Lütfen su içmeyi ve sebze yemeyi göz ardı etmeyin!"

7. "Lütfen su içmeyi ve sebze yemeyi göz ardı etmeyin!"

'Günde birkaç kez kronik kabızlık şikayetiyle gelen kişilerin röntgenini çekiyorum ve genelde tek ihtiyaçları olan daha fazla tuvalete gitmek oluyor. Bunun içinse suç içmeleri ve sebze yemeleri gerekiyor.'

8. "Eğer ofis çalışanıysanız cüzdanınızı arka cebinizde taşımayın."

8. "Eğer ofis çalışanıysanız cüzdanınızı arka cebinizde taşımayın."

'Arka cebinizde cüzdanınız varken uzun saatler oturduğunuzda genelde bel sağlığınızı mahvediyorsunuz. Lütfen dikkatli olun.'

9. "Düzenli esnetme hareketleri yapmamak."

9. "Düzenli esnetme hareketleri yapmamak."

'Sadece günde 10 dakika esnetme hareketleri yaparak vücut ağrılarınızın yüzde 90'ına elveda diyebileceğinizi biliyor muydunuz? Lütfen yoga benzeri esnetme sporlarını yapmaya çalışın.'

10. "Hayatını sürekli diğer insanlarla karşılaştırmak."

10. "Hayatını sürekli diğer insanlarla karşılaştırmak."

'Hayatını diğer insanlarla karşılaştırmak kadar zarar verici bir davranış olamaz. Özellikle sosyal medyanın hayatımıza girişiyle sürekli hayatını olduğundan daha iyi göstermeye çalışan insanları izliyoruz ve kendimiz hakkında daha da kötü hissediyoruz.'

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11. "Toksik insanlarla beraber yaşamak."

11. "Toksik insanlarla beraber yaşamak."

'Arkadaşlarını geçtim ailen de toksikse ve sürekli onlarla zaman geçiniyorsan mental sağlığına olan etkilerini tahmin bile edemezsin. Mümkünse hayatınıza zarar veren herkesden uzaklaşmaya çalışın.'

12. "Günümüzün en büyük sorunu kesinlikle yoksulluk olmalı."

12. "Günümüzün en büyük sorunu kesinlikle yoksulluk olmalı."

'Herkes bunu bilse de, yoksul olmanın ne kadar zararlı olduğunu hiç düşündünüz mü? Stres, açlık, hiçbir zaman kendine zaman bulamamak...'

13. "Bol miktarlarda şeker tüketmek."

13. "Bol miktarlarda şeker tüketmek."

'Özellikle sofra şekerleri ve marketten aldığınız bütün şekerler doğal değil ve vücudunuz için çok zararlı. Ayrıca bağımlılık yaptıklarını da söylemem gerek. Mümkün olduğunca şeker tüketmeyi bırakmaya çalışın.'

14. "Hayata karşı negatif bir bakış açısına sahip olmak."

14. "Hayata karşı negatif bir bakış açısına sahip olmak."

'Öfke ve olumsuzluğun getirdiği dopamine bağımlı olmak çok kolay. Ayrıca bir kere negatif düşünmeye başlarsanız, aklınıza sadece daha negatif düşünceler geliyor.'

15. "Fast-food yemenin ne kadar zararlı olduğunu hepimiz bilsek de, hiç uzun vadeli etkilerini düşündünüz mü?"

15. "Fast-food yemenin ne kadar zararlı olduğunu hepimiz bilsek de, hiç uzun vadeli etkilerini düşündünüz mü?"

'Sadece kilo almakla kalmıyor, aynı zamanda yaşınız ilerledikçe daha fazla hastalık sahibi oluyorsunuz.'

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