Uzun Vadede Vücudunuz İçin Yapabileceğiniz En Zararlı 15 Alışkanlık
Uzun Vadede Vücudunuz İçin Yapabileceğiniz En Zararlı 15 Alışkanlık
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/ravenishak/t...
Günümüzde, iş stresi, hayat, ekonomi derken sağlığımızı korumak çok da kolay değil. Buna rağmen her gün bir alışkanlığınızı değiştirerek daha sağlıklı bir yaşama yelken açabilirsiniz. Bugün, sizin için en zararlı 15 alışkanlığı sıraladık.
Gelin bakalım nelermiş.
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1. "Vardiyalı çalışma sistemleri olmalı diye düşünüyorum."
2. "Gazlı içecekler ve enerji içecekleri dişleriniz için hayal edemeyeceğiniz kadar zararlı."
3. "Bir hobiye sahip olmamak ve gün içerisinde biriken stresinizi atmak için kullanabileceğiniz yötnemlerinizin olmaması beyin sağlığınız için çok kötü."
4. "Ağız hijyenininize dikkat etmemek."
5. "Uykusuz kalmak sağlığınız için çok zararlı."
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6. "Her saniye telefonunuzda olmanız size düşündüğünüzden çok daha fazla zarar veriyor."
7. "Lütfen su içmeyi ve sebze yemeyi göz ardı etmeyin!"
8. "Eğer ofis çalışanıysanız cüzdanınızı arka cebinizde taşımayın."
9. "Düzenli esnetme hareketleri yapmamak."
10. "Hayatını sürekli diğer insanlarla karşılaştırmak."
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11. "Toksik insanlarla beraber yaşamak."
12. "Günümüzün en büyük sorunu kesinlikle yoksulluk olmalı."
13. "Bol miktarlarda şeker tüketmek."
14. "Hayata karşı negatif bir bakış açısına sahip olmak."
15. "Fast-food yemenin ne kadar zararlı olduğunu hepimiz bilsek de, hiç uzun vadeli etkilerini düşündünüz mü?"
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