O Sensiz Daha mı İyi?

Hayatın ritmi senin yokluğunda adeta durmuş gibi. Her ne kadar zaman akıp gitse de, o, seninle geçen o unutulmaz anılarına sıkı sıkıya tutunuyor. Gözlerinin içine baktığı o anlar, paylaştığınız kahkahalar, birlikte geçirdiğiniz uzun geceler... Tüm bunlar onun zihninde hala taze, hala canlı. Seni özlüyor, her anını seninle doldurmak istiyor ve en önemlisi, kalbinde senin için hala aynı sevgiyi taşıyor. Ne kadar mesafe koyarsanız koyun aranıza, aranızdaki o güçlü bağın kopması adeta imkansız. İşte bu, gerçek aşkın gücü. O, seni unutamıyor, her geçen gün seni daha çok özlüyor. Ve galiba sen de onu... Belki de sen de onunla geçirdiğin o anıları özlüyorsun, belki de sen de onunla paylaştığın o sıcak kahkahaları, o uzun geceleri... Ve belki de, sen de onu hala seviyorsun. Bu, belki de unutulmaz bir aşkın hikayesi...