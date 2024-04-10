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O Sensiz Daha mı İyi?

O Sensiz Daha mı İyi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.04.2024 - 15:02

O sen olmadan daha mı iyi?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sen onu özlüyor musun?

4. Ondan sonra hayatında ne değişti?

5. Onu arada stalklıyor musun?

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6. Sizin aranızdaki problem sence neydi?

7. Sen birinden ne kadar sürede sıkılırsın?

8. Son olarak "onun" burcunu seçer misin?

O sensiz daha iyi!

Bir aşk hikayesinin sonu, belki de yeni bir başlangıcın habercisi. 'O sensiz daha iyi' diye fısıldıyor rüzgar. Evet, belki de bu, ikinizin de aslında birbirinizden uzaklaştıkça daha huzurlu, daha mutlu olduğunuzun bir göstergesi. Birbirinize ne kadar yakın olursanız, o kadar çok yıpranıyor, o kadar çok zarar veriyorsunuz birbirinize. İşte bu yüzden belki de ayrılık, aslında bir son değil, yeni bir başlangıç olabilir. İç içe geçmiş hayatlarınızı birbirinden ayırmanın acısı belki de bir süreliğine kalbinizi sızlatsa da, sonunda anlayacaksınız ki, o sensiz daha iyi ve sen de onsuz daha iyisin. Birbirinize olan bu zarar verici yakınlığınızı bir kenara bırakıp, kendi hayatlarınızı yaşamanın huzurunu keşfedeceksiniz. İşte o zaman, belki de ilk defa, gerçekten mutlu olacaksınız. Çünkü bazen, en doğru karar, en acı olanı olabilir. Ve belki de bu ayrılık, ikinizin de hayatında yeni bir sayfa açacak ve gerçek mutluluğa doğru ilk adımınız olacak.

O sensiz hiç iyi değil!

Hayatın ritmi senin yokluğunda adeta durmuş gibi. Her ne kadar zaman akıp gitse de, o, seninle geçen o unutulmaz anılarına sıkı sıkıya tutunuyor. Gözlerinin içine baktığı o anlar, paylaştığınız kahkahalar, birlikte geçirdiğiniz uzun geceler... Tüm bunlar onun zihninde hala taze, hala canlı. Seni özlüyor, her anını seninle doldurmak istiyor ve en önemlisi, kalbinde senin için hala aynı sevgiyi taşıyor. Ne kadar mesafe koyarsanız koyun aranıza, aranızdaki o güçlü bağın kopması adeta imkansız. İşte bu, gerçek aşkın gücü. O, seni unutamıyor, her geçen gün seni daha çok özlüyor. Ve galiba sen de onu... Belki de sen de onunla geçirdiğin o anıları özlüyorsun, belki de sen de onunla paylaştığın o sıcak kahkahaları, o uzun geceleri... Ve belki de, sen de onu hala seviyorsun. Bu, belki de unutulmaz bir aşkın hikayesi...

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