O Sensiz Daha mı İyi?

Bir aşk hikayesinin sonu, belki de yeni bir başlangıcın habercisi. 'O sensiz daha iyi' diye fısıldıyor rüzgar. Evet, belki de bu, ikinizin de aslında birbirinizden uzaklaştıkça daha huzurlu, daha mutlu olduğunuzun bir göstergesi. Birbirinize ne kadar yakın olursanız, o kadar çok yıpranıyor, o kadar çok zarar veriyorsunuz birbirinize. İşte bu yüzden belki de ayrılık, aslında bir son değil, yeni bir başlangıç olabilir. İç içe geçmiş hayatlarınızı birbirinden ayırmanın acısı belki de bir süreliğine kalbinizi sızlatsa da, sonunda anlayacaksınız ki, o sensiz daha iyi ve sen de onsuz daha iyisin. Birbirinize olan bu zarar verici yakınlığınızı bir kenara bırakıp, kendi hayatlarınızı yaşamanın huzurunu keşfedeceksiniz. İşte o zaman, belki de ilk defa, gerçekten mutlu olacaksınız. Çünkü bazen, en doğru karar, en acı olanı olabilir. Ve belki de bu ayrılık, ikinizin de hayatında yeni bir sayfa açacak ve gerçek mutluluğa doğru ilk adımınız olacak.