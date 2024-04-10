O Sensiz Daha mı İyi?
O Sensiz Daha mı İyi?
O sen olmadan daha mı iyi?
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sen onu özlüyor musun?
4. Ondan sonra hayatında ne değişti?
5. Onu arada stalklıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Sizin aranızdaki problem sence neydi?
7. Sen birinden ne kadar sürede sıkılırsın?
8. Son olarak "onun" burcunu seçer misin?
O sensiz daha iyi!
O sensiz hiç iyi değil!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın