Kerem Aktürkoğlu Paylaştı, ''İiff Tayfa'' Goygoycuların Diline Düştü!
Kerem Aktürkoğlu Paylaştı, ''İiff Tayfa'' Goygoycuların Diline Düştü!
Kerem Aktürkoğlu'ndan yine çok konuşulan bir paylaşım geldi. Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan millî futbolcu, bu kez uçakta çekilen selfie ile gündeme geldi. Yıldız futbolcu; Bertuğ Yıldırım, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'le birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
''İiff tayfa'' notuyla paylaştığı hikaye çok beğenilirken, paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları ''İiff tayfa ne demek'' sorusunu sordu. O soruyu gören goygoyculardan İiff tayfanın açılımıyla ilgili birçok cevap geldi!
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Her şey Kerem Aktürkoğlu'nun millî takımdan arkadaşlarıyla paylaştığı hikaye ile başladı👇
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Paylaşımda ''İiff tayfa'' notunu görenler açılımının ne olduğunu sordu👇
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Fırsatı gören goygoycular boş durmadı, ''İiff tayfa''nın açılımı için tahminlerini paylaştı👇
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Bazıları da ''İiff tayfa'' açılımını es geçip fotoğraftaki diğer detaylara odaklandı👇
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