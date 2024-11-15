onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Yazılımcı 2025'te Maksimum Tatil Yapabilmek İçin İzin Alınması Gereken Günleri Hesapladı

Bir Yazılımcı 2025'te Maksimum Tatil Yapabilmek İçin İzin Alınması Gereken Günleri Hesapladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.11.2024 - 17:44

Hepsi olmasa da çalışanların önemli bir kısmı dini bayramlar ve ulusal bayramlarla birlikte farklı zaman aralıklarında izin yapabiliyorlar. Şanslı bir kesim de bu bayramları izin haklarıyla birleştirip tatil keyfini uzatabiliyor. Ancak bunu da hesaplamak gerekiyor. Umut Baran Zorlu isimli bir yazılımcı da meslek bilgilerini kullanarak 2025 yılında 46 gün tatil yapabilmek için izinli olunması gereken günleri paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;

İşte o çalışma

İşte o çalışma

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın