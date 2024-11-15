Bir Yazılımcı 2025'te Maksimum Tatil Yapabilmek İçin İzin Alınması Gereken Günleri Hesapladı

Hepsi olmasa da çalışanların önemli bir kısmı dini bayramlar ve ulusal bayramlarla birlikte farklı zaman aralıklarında izin yapabiliyorlar. Şanslı bir kesim de bu bayramları izin haklarıyla birleştirip tatil keyfini uzatabiliyor. Ancak bunu da hesaplamak gerekiyor. Umut Baran Zorlu isimli bir yazılımcı da meslek bilgilerini kullanarak 2025 yılında 46 gün tatil yapabilmek için izinli olunması gereken günleri paylaştı.