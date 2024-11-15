Aralıklı Oruç Nedir ve Nasıl Uygulanır? 10 Maddede En Popüler Zayıflama Yöntemi Hakkında Her Şeyi Anlatıyoruz!

Aralıklı orucu çevrenizden en az 1 kere duymuşsunuzdur. Bu oruç programında belirli zaman dilimleri arasında yemek yiyip, geri kalan sürede ise yemek yememeyi içeren bir beslenme düzenidir. Birden fazla program vardır. Bir uzmana danışarak kendinize en uygun diyeti bulabilirsiniz. Onun öncesinde bir göz atalım:🥑🌶🥒🥦🥬

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