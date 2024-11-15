Aralıklı Oruç Nedir ve Nasıl Uygulanır? 10 Maddede En Popüler Zayıflama Yöntemi Hakkında Her Şeyi Anlatıyoruz!
Aralıklı Oruç Nedir ve Nasıl Uygulanır? 10 Maddede En Popüler Zayıflama Yöntemi Hakkında Her Şeyi Anlatıyoruz!
Aralıklı orucu çevrenizden en az 1 kere duymuşsunuzdur. Bu oruç programında belirli zaman dilimleri arasında yemek yiyip, geri kalan sürede ise yemek yememeyi içeren bir beslenme düzenidir. Birden fazla program vardır. Bir uzmana danışarak kendinize en uygun diyeti bulabilirsiniz. Onun öncesinde bir göz atalım:🥑🌶🥒🥦🥬
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Aralıklı oruç, yemek yeme ve yememe saatleri arasında düzenli olarak değişiklik içeren bir diyettir!
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2. İlk olarak 16:8 diyetiyle başlayalım. Bu nispeten normal diyet programlarına benziyor.
3. 16:8 diyetinde sabah ve akşam öğünleri dışında katı bir şey yememelisiniz!
4. Diğer bir aralıklı oruç şekli de 5:2'dir.
5. Ye-dur-ye diyeti aralıklı oruç sisteminde ise 24 saat aç kalmanız gerekiyor. 😲
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