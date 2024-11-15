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Aralıklı Oruç Nedir ve Nasıl Uygulanır? 10 Maddede En Popüler Zayıflama Yöntemi Hakkında Her Şeyi Anlatıyoruz!

etiket Aralıklı Oruç Nedir ve Nasıl Uygulanır? 10 Maddede En Popüler Zayıflama Yöntemi Hakkında Her Şeyi Anlatıyoruz!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 18:01

Aralıklı orucu çevrenizden en az 1 kere duymuşsunuzdur. Bu oruç programında belirli zaman dilimleri arasında yemek yiyip, geri kalan sürede ise yemek yememeyi içeren bir beslenme düzenidir. Birden fazla program vardır. Bir uzmana danışarak kendinize en uygun diyeti bulabilirsiniz. Onun öncesinde bir göz atalım:🥑🌶🥒🥦🥬

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Aralıklı oruç, yemek yeme ve yememe saatleri arasında düzenli olarak değişiklik içeren bir diyettir!

Son yıllarda oruç tutarak zayıflamak oldukça popülerleşti. Genellikle aralıklı oruç, haftanın 1-4 günü boyunca çok az veya hiç kalori tüketmeden uygulanan bir diyet çeşididir. Yani belirli bir zaman diliminde kalori alırken, diğer zaman diliminde aç gezmeniz gerekiyor...  Aralıklı oruç diyetleri farklılık göstermektedir.

2. İlk olarak 16:8 diyetiyle başlayalım. Bu nispeten normal diyet programlarına benziyor.

16:8 orucu gününüzü keskin bir çizgiyle ikiye böler. 16 saat aç kalıp, 8 saat de yemek yiyorsunuz. 2 öğünden oluşuyor ve ismine 16:8 denir. 8 saat içinde sağlıklı şeyler yemeye tabii ki özen göstermelisiniz, kalan 16 saat sizin uyku saatlerinizi de kapsar ve iyi bir yemek listesi ile kalan 16 saati daha iyi idare edebilirsiniz.

3. 16:8 diyetinde sabah ve akşam öğünleri dışında katı bir şey yememelisiniz!

Sabah 10 gibi diyetinizin başlayıp, akşam 6 gibi bittiğini düşünelim. Bu aradaki 8 saate 2 öğün sığdırabilirsiniz. Akşam öğününü de yedikten sonra 16 saatlik açlık diyetiniz başlıyor. Bu süre zarfında içecek tüketebilirsiniz, amaç daha çok katı bir şeyler yememekte... Sabahları kahvaltı yapmadan günümü sürdüremem diyenler için biraz zorlayıcı olabilir.

4. Diğer bir aralıklı oruç şekli de 5:2'dir.

Bu aralıklı oruç sisteminde 5 gün boyunca normal beslenip kalan 2 günde de oruç düzenine girilir. Bu 2 günde hiçbir şey yememek değil kalori miktarını 500-600 civarında sabitlemek gerekir. Bu sınırlandırmaya uyarım diyorsanız, bugünden itibaren denemeye başlayın!

5. Ye-dur-ye diyeti aralıklı oruç sisteminde ise 24 saat aç kalmanız gerekiyor. 😲

Bu diyet sisteminde mesela saat 7'de akşam yemek yedikten sonra 24 saat boyunca hiçbir şey yenmemeli. Ertesi gün akam 7 olduktan sonra tekrar yemek yiyebilirsiniz. Bu aralıklı oruç programı haftanın bir veya iki günü uygulanmadır çünkü oldukça zorlayıcı bir sistemdir. Özellikle ilk olarak 24 saatlik bir açlık programıyla başlamak yerine daha farklı aralıklı oruç programlarını denemenizi öneririz.

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6. Son aralıklı oruç programımız: Savaşçı diyeti.

Savaşçı diyetinde gün içinde sadece çiğ sebze ve meyveler tüketilir. Akşam öğününde ise daha çok protein ağırlıklı gıdaların seçildiği bir diyet programıdır. Dolayısı ile akşama kadar bir diyet yapıp, akşam da yüksek miktarda gıda tüketimi yaparak günü kapatmış oluyorsunuz. Akşam yiyeceğiniz yemekleri hayal ederken gerçekten bir savaşçıya dönüşüyorsunuz.

7. Her aralıklı oruç diyetinden yüksek verim alınabilmesinin yolu, seçilen gıdalardan geçer.

Besin içeriği yüksek gıdalar seçerek oluşturulan beslenme planları, kişilerin sağlıklı şekilde kilo verebilmelerini destekler. Dolayısı ile aralıklı oruç yaparken tüm gıdalardan yeterince alıp almadığınıza dikkat etmelisiniz. Oruç programında mutlaka tüketilmesi gereken bazı gıdalar: Meyveler, sebzeler, tam tahıllı gıdalar, sağlıklı yağlar ve protein kaynaklarıdır.

8. Aralıklı oruçta gıda tüketimi kesildiği zaman vücutta bazı olumlu değişiklikler meydana gelir.

Aslında aralıklı oruç vücuda oldukça faydalı bir uygulamadır. Gıda tüketilmediği zamanlarda vücuttaki çeşitli hormon düzeylerinde meydana gelen değişikliklerden de kaynaklanır. Oruç zamanında kişilerin kan insülin düzeylerinde ciddi miktarda azalma meydana gelir. Bu azalma vücutta ya yakımını uyarır. Ayrıca oruç boyunca hücresel boyutta yenilenme meydana gelir. Atık maddelerin de uzaklaştığını düşününce genel sağlık durumu açısından faydalıdır.

9. En merak edilen soruya gelelim, gerçekten kilo verdiriyor mu?

Aslında bu durumu tetikleyen en büyük faktör, kişilerin günlük hayatındaki tükettikleri kaloriyi kısıtlamasıdır. Bu konuda yapılan çalışmalara göre haftalık 0,25-0,75 kg civarında olduğu düşünülür ama vücut ağırlığındaki azalmaya ek olarak bel çevresi uzunluğunun ve karın bölgesindeki yağlanmanın azaltılmasında etkili bir diyet programıdır.

10. Dipnot: Bu programa başlamadan önce bir uzmandan mutlaka görüş alın.

Aralıklı oruç herkesin uygulayabileceği bir zayıflayıcı diyet programı değildir. Özellikle bir sağlık probleminiz varsa veya beslenme ile ilgili problemleri olan kişilere aralıklı oruç yapmasını önermiyoruz. Bu programı sizin için en uygun şekle nasıl gelebilir, bunu bir uzmana sorarak öğrenebilirsiniz.

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