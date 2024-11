Everything Shower Nedir? Vücudunuzu Şımartacağınız Bir Deneyim İçin Uygulamanız Gereken 10 Aşama

Everything Shower, sıradan bir duşun çok ötesinde baştan aşağı kendine bakım yapabileceğin kapsamlı bir banyo rutini. Bu trend, saç diplerinden ayak parmaklarına kadar her bir detayı düşünerek hem bedenini hem de ruhunu tazeleme fırsatı tanıyor. Her şeyin dahil olduğu bu rutinin; saç bakımı, cilt arındırma, yüz temizliği ve nemlendirme adımlarıyla adeta evinin konforunda mini bir SPA deneyimi yaşıyorsun.