Everything Shower Nedir? Vücudunuzu Şımartacağınız Bir Deneyim İçin Uygulamanız Gereken 10 Aşama
Everything Shower Nedir? Vücudunuzu Şımartacağınız Bir Deneyim İçin Uygulamanız Gereken 10 Aşama
Everything Shower ile duşu sıradan bir temizlik rutini olmaktan çıkarıp kendine ayırdığın lüks bir ritüele dönüştürebilirsin. Baştan ayağa yenilenmek ve cildini şımartmak için uygulayabileceğin 10 aşamayı senin için derledik. Hazırsan, keyif dolu bir bakıma başlayalım!
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Everything Shower nedir?
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1. Duş öncesi saç yağı ile şımartıcı bir başlangıç gerçekleştir!
2. Kuru fırçalama ile cildini uyandır.
3. Buharın tadını çıkar ve kaslarını rahatlat.
4. Şampuanla saçlarına masaj yap.
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5. Saç kremi ile saçlarını yumuşat.
6. Sırada yüz temizliği!
7. Maske ile saça yoğun bir nem ve onarım sağla.
8. Cildin yumuşamışken hızlı bir tıraş yap.
9. Nemlendirici bir duş jeli ile mis gibi kokular etrafını sarsın!
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