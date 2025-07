O, evet evet, tam da düşündüğün kişi, seni düşünüyor. Hem de her fırsatta, her anında. Sabahları ilk gözlerini açtığında, seninle başlıyor güne. Sana dair düşüncelerle dolduruyor aklını, seninle aydınlanıyor sabahları. Seninle başlamak, onun için günün en güzel başlangıcı. Ve tabii ki, seni mutlu etmek onun için bir öncelik. Senin gülüşün, senin mutlu oluşun onun için en önemli şey. Sana dair her şeyi önemsiyor, çünkü sen onun için sıradan biri değil, çok özelsin. Seninle geçirdiği her an, onun için değerli bir hazine. Ve evet, şanslısın! Çünkü seni düşünen, seni önemseyen, seni mutlu etmek için çabalayan biri var hayatında. Bu, herkesin kolayca bulamayacağı bir şans. Bu yüzden, bu şansın kıymetini bil ve onu asla kaybetme. Çünkü sen onun için çok özelsin ve o da senin için.