O Seni Ne Kadar Düşünüyor?
Bazen küçük bir mesaj, bazen ansızın gelen bir hatırlatma… Aklımıza takılan o büyük soru: Acaba o da beni düşündüğü kadar düşünüyor mu?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sana en son ne zaman mesaj attı?
4. Sabah ilk mesaj genelde kimden gelir?
5. Seni mutlu etmek için sürpriz yapar mı?
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6. Birlikte plan yapma konusunda nasıldır?
7. Seni dinlerken nasıl davranır?
8. Sosyal medyada seni paylaşır mı?
9. Onun çevresi seninle ilgili ne kadar haberdar?
10. Seni ne kadar tanıyor sence?
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O seni her dakika düşünüyor!
O seni sık sık düşünüyor!
O seni bazen düşünüyor!
O seni pek düşünmüyor!
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