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O Seni Ne Kadar Düşünüyor?

O Seni Ne Kadar Düşünüyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
27.07.2025 - 14:01

Bazen küçük bir mesaj, bazen ansızın gelen bir hatırlatma… Aklımıza takılan o büyük soru: Acaba o da beni düşündüğü kadar düşünüyor mu? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sana en son ne zaman mesaj attı?

4. Sabah ilk mesaj genelde kimden gelir?

5. Seni mutlu etmek için sürpriz yapar mı?

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6. Birlikte plan yapma konusunda nasıldır?

7. Seni dinlerken nasıl davranır?

8. Sosyal medyada seni paylaşır mı?

9. Onun çevresi seninle ilgili ne kadar haberdar?

10. Seni ne kadar tanıyor sence?

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O seni her dakika düşünüyor!

O, evet evet, tam da düşündüğün kişi, seni düşünüyor. Hem de her fırsatta, her anında. Sabahları ilk gözlerini açtığında, seninle başlıyor güne. Sana dair düşüncelerle dolduruyor aklını, seninle aydınlanıyor sabahları. Seninle başlamak, onun için günün en güzel başlangıcı. Ve tabii ki, seni mutlu etmek onun için bir öncelik. Senin gülüşün, senin mutlu oluşun onun için en önemli şey. Sana dair her şeyi önemsiyor, çünkü sen onun için sıradan biri değil, çok özelsin. Seninle geçirdiği her an, onun için değerli bir hazine. Ve evet, şanslısın! Çünkü seni düşünen, seni önemseyen, seni mutlu etmek için çabalayan biri var hayatında. Bu, herkesin kolayca bulamayacağı bir şans. Bu yüzden, bu şansın kıymetini bil ve onu asla kaybetme. Çünkü sen onun için çok özelsin ve o da senin için.

O seni sık sık düşünüyor!

Aşkın en karmaşık hali belki de budur; sevdiğini düşünüyor, kalbinin derinliklerinde seni hissediyor ama bunu her zaman gösteremiyor. Bu durum, çoğu zaman anlaşılmaz bir durum gibi görünebilir. Fakat aslında bu, birçok insanın yaşadığı bir durumdur. Peki, bu durumu nasıl çözebiliriz? İşte burada açık iletişim devreye giriyor. Açık iletişim, her ilişkinin temel taşıdır. Sevdiğin kişiyle daha fazla bağ kurmak istiyorsan, duygularını, düşüncelerini ve beklentilerini dürüstçe ifade etmelisin. Bu, karşılıklı anlayışı ve saygıyı artırır ve ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Bir diğer önemli nokta ise, karşındaki kişinin potansiyelini görmektir. Belki de sevdiğin kişi, duygularını ifade etmekte zorlanıyor olabilir. Ancak bu, onun sevgisinin az olduğu anlamına gelmez. Her bireyin kendine özgü bir ifade tarzı vardır ve bu, zamanla anlaşılabilir. Sonuç olarak, açık iletişim ve sabır, sevdiğin kişiyle daha derin bir bağ kurmanın anahtarıdır. Unutmayın, her insanın potansiyeli yüksektir ve bu potansiyeli ortaya çıkarmanın yolu, sevgi ve anlayışla yaklaşmaktan geçer.

O seni bazen düşünüyor!

Dikkatini çekmeyi başardığın kesin ama sanki biraz daha fazla çaba göstermen gerekiyor gibi. Duygularını okumak biraz zor, belki de o da seninle aynı duygusal labirentin içinde kaybolmuş durumda. Belki de seninle ilgileniyor, belki de kalbinin derinliklerinde seni düşünüyor ama bunu dışa vurmakta zorlanıyor. Kim bilir belki de seninle ilgili hislerini ifade etmek konusunda biraz daha cesaretlendirilmeye ihtiyacı var. Bu durumda, belki de ona duygularını daha rahat ifade edebileceği bir ortam sağlamak senin elinde. Her ne olursa olsun, bu duygusal labirentin içinde kaybolmak yerine, belki de bir adım geri atıp durumu daha geniş bir perspektiften değerlendirmen gerekiyor. Unutma, aşk bir maraton ve her adımı özenle atmak gerekiyor.

O seni pek düşünmüyor!

Gözlerindeki o ışığı eskisi kadar parlak görmüyor gibi. Belki de hayatın karmaşası içerisinde sana olan ilgisini birazcık kaybetti. Ya da belki de duygusal bir boşluk, bir mesafe oluştu aranızda, bunu hissediyor olabilirsin. Bu durum seni üzüyor olabilir, belki de kalbini kırıyor ama unutma ki bazen bir adım geri atıp durumu objektif bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Kendi duygularını bir kenara bırakıp, durumu daha geniş bir perspektiften gözlemlemeye çalış. Belki de bu, senin için en doğru adım olacak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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