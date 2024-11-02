Noel Zamanı Gittiğinizde Büyüleyici Atmosferiyle Sizi Kendine Hayran Bırakacak 11 Muhteşem Avrupa Şehri

Ortaçağ’dan kalma taş sokakları, kanalları ve tarihi dokusuyla Brugge Noel’de adeta büyüleyici bir kasabaya dönüşüyor. Brugge’un o romantik havası Noel zamanı ikiye katlanıyor. Şehrin meydanında kurulan Noel pazarında sıcak çikolata içip, meşhur Belçika waffle’larını deneyebilirsiniz. Brugge zaten her zaman sakin ve huzurlu bir yer ama Noel zamanı etrafınızdaki ışıklar, süslemeler ve nehir kenarında yürüyen insanlarla bu huzur daha da derinleşiyor. Özellikle gece yürüyüşü yaparak şehrin ışıklarını izlemek, Brugge’de Noel’i yaşamanın en güzel yollarından biri. Her adımda başka bir güzellikle karşılaşacağınız bu şehir, tatilinizi unutulmaz kılacak.