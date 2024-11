Noel Zamanı Gittiğinizde Büyüleyici Atmosferiyle Sizi Kendine Hayran Bırakacak 11 Muhteşem Avrupa Şehri

Ah Viyana... Zaten kendisi her mevsim büyüleyici ama Noel zamanı adeta bir peri masalına dönüşüyor. Şehirde her köşe başında bir Noel pazarı var, sokaklar ışıl ışıl, her yerde sıcak çikolata kokuları... Stephansplatz’da devasa Noel ağacının altında biraz dolandıktan sonra, bu şehrin büyüsüne kapılmamak elde değil.