Krallar Gibi Bir Gezi Deneyimi Yaşayın: 9 Maddede Fas'ın Kraliyet Kentleri

Gel gelelim son şehrimiz olan Rabat'a... Tarihi doku ve modernliğin bir araya geldiği Rabat'taki ayrıca Hassan Kulesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Okyanus manzaraları, tarihi mekanları ve kültürel etkinlikleri ile Rabat tam anlamıyla bir gezginin aradığı her şeyi sunuyor!

Fas gezisi için heyecanlandıysan seni buraya alalım! Prontotour'un düzenlediği tur ile Fas'ı her anlamda keşfedeceksin.