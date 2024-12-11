Krallar Gibi Bir Gezi Deneyimi Yaşayın: 9 Maddede Fas'ın Kraliyet Kentleri
Krallar Gibi Bir Gezi Deneyimi Yaşayın: 9 Maddede Fas'ın Kraliyet Kentleri
Fas gerçekten de her şeyiyle insanı büyülemeyi başaran bir ülke. Tabii yalnızca Marakeş'i gezmekle olmaz! Fas'a gidip de görmeniz gereken birbirinden güzel kraliyet kentleri bulunuyor...
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1. Kazablanca
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2. Marakeş
3. Essaouira
4. Meknes
5. Fes
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6. Şafşavan
7. Tetuan
8. Tanca
9. Rabat
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