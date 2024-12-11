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Krallar Gibi Bir Gezi Deneyimi Yaşayın: 9 Maddede Fas'ın Kraliyet Kentleri

etiket Krallar Gibi Bir Gezi Deneyimi Yaşayın: 9 Maddede Fas'ın Kraliyet Kentleri

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 16:01

Fas gerçekten de her şeyiyle insanı büyülemeyi başaran bir ülke. Tabii yalnızca Marakeş'i gezmekle olmaz! Fas'a gidip de görmeniz gereken birbirinden güzel kraliyet kentleri bulunuyor...

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1. Kazablanca

1. Kazablanca

Fas denilince akla hemen tarihi dokusu geliyor ancak tabii ki Fas’ın her yanı tarih filminden çıkmış gibi değil. Bunun en güzel örneği de Kazablanka. Fas’ın modern yüzünü keşfedeceğiniz Kazablanka hem deniz kenarında keyif yapmak hem de Fas mimarisiyle büyülenmek için doğru seçim. Ayrıca Hollywood için de önemli bir yere sahip.

2. Marakeş

2. Marakeş

Marakeş, gerçekten de Fas'ın en büyüleyici şehirlerinin başında geliyor. Marakeş'teki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan eski şehir bölgesi, turistlerin ilgisini fazlasıyla çekiyor. Ayrıca yalnızca tarihe yolculuk yaptıran yanı değil, baharatları ve renkli çarşılarıyla da Marakeş ilgi odağı oluyor. Büyüleyici tarihi dokusu, egzotik atmosferi ve sokak lezzetleriyle Marakeş gerçekten de enerjisini insanlara geçirebiliyor.

3. Essaouira

3. Essaouira

Dar sokakları, beyaz badanalı evleri ve mavi panjurları... Böyle anlatınca bile insan büyülenmiyor mu? Essaouira hem sakin atmosferi hem de rüzgarlı sahillerinde yapılan su sporları ile adrenalini birleştiriyor ve unutulmaz bir tatil için ihtiyacınız olan her şeyi size veriyor!

4. Meknes

4. Meknes

Eğer tüm bunlar bana fazla gelir, ben sakin bir tatil istiyorum diyorsanız o zaman Meknes size göre! Çünkü burası büyük şehir kalabalığından uzak, sakin bir şehir. Tarihi yapısıyla da insanı büyülemeyi başaran Meknes, Fas'ın keşfedilmeye değer şehirlerinden yalnızca biri.

5. Fes

5. Fes

Otantik bir Fas gezisi hayaliniz varsa, Fes'e gitmeden dönmek yapacağınız en büyük hata olur. Fas mutfağını deneyimlemek için de doğru adres Fes. Pastilla, kuskus veya tajin... Yemeklerden sonra da Fes'in zanaat merkezi olduğunu göz önünde bulundurarak güzel bir alışveriş yapabilirsiniz.

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6. Şafşavan

6. Şafşavan

Şafşavan için ne desek az kalacak. Çünkü biz hiçbir şey söylemesek de şehir kendisini gösteriyor! Maviye boyanan sokakları ile Şahşavan'da olduğunuz her an kendinizi bir masalın içinde gibi hissedeceksiniz. Sakinliği bizzat yaşayabileceğiniz bu şehirde aynı zamanda Rif Dağları'nın manzarasıyla da büyüleneceksiniz.

7. Tetuan

7. Tetuan

Tetuan denilince akla gelen ilk kelime 'labirent' oluyor. Dar gibi sokaklarında gezerken Arap, Berberi ve Endülüs etkilerini buram buram hissedeceksiniz. Buradaki kültürel zenginliği deneyimleyince büyüleneceksiniz, ardından da eve döndüğünüzde bu büyüyü hissetmeye devam etmek için yerel pazardan bolca alışveriş yapacaksınız. Kulağa mükemmel geliyor değil mi?

8. Tanca

8. Tanca

Tanca, Fas'ın Avrupa ile arasında bir köprü görevi görüyor. Bu yanıyla hem stratejik konumu hem de kültürel zenginliği bir arada bulabileceğiniz bir şehirden bahsediyoruz. Geleneksel kültür ve modern dünyanın bir araya geldiği Tanca, aynı zamanda sanatseverler için de önemli bir yere sahip. Tanca, Tennessee Williams ve Jean Genet gibi ünlü yazarların ilham kaynağı olmuş bir şehir.

9. Rabat

9. Rabat

Gel gelelim son şehrimiz olan Rabat'a... Tarihi doku ve modernliğin bir araya geldiği Rabat'taki ayrıca Hassan Kulesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Okyanus manzaraları, tarihi mekanları ve kültürel etkinlikleri ile Rabat tam anlamıyla bir gezginin aradığı her şeyi sunuyor!

Fas gezisi için heyecanlandıysan seni buraya alalım! Prontotour'un düzenlediği tur ile Fas'ı her anlamda keşfedeceksin.

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Radlands
Radlands
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